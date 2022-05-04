リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 324

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

品質別ベストチャート

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

最も古いTSチャートです。


 

面白い...

3月はメインで使っているリアル口座 で荒稼ぎして、すでに+50%以上稼いで400ドルまで持っていきましたが、マージンレベルは1500%を下回ったことがなく、通常は2000%以上です。明らかに「当たり」になっている。なんとか耐えて、いつになったらいつもの300円に戻れるか...。

このままいけば、あるいはその半分でもいけば、夏の終わりには信号を開こうかな......」。

面白い...

3月はメインで使っているリアル口座 で荒稼ぎして、すでに+50%以上稼いで400ドルまで持っていきましたが、マージンレベルは1500%を下回ったことがなく、通常は2000%以上です。明らかに「当たり」になっている。なんとか耐えて、いつになったらいつもの300円に戻れるか...。

このままいけば、あるいはその半分でもいけば、夏の終わりには信号を開こうかな......」。

ジョージ、何か言ってくれよ...
 
Vladimir Baskakov:
おいおい、ジョージ、せめて何か産んでくれよ。

ふむ...鶏肉は秋になると数えるほどです。今のところ、運が良かったのか、「専門家を手玉に取っている」状態です。今にも運が尽きて、2月の300人に戻ってしまいそうだ。借りたものは？スランプを脱したら、シグナルを考えよう...。

ふむ...鶏肉は秋になると数えるほどです。今のところ、運が良かったのか、「専門家を手玉に取っている」状態です。今にも運が尽きて、2月の300人に戻ってしまいそうだ。借りたものは？スランプを脱したら、シグナルを考えよう...。

見ることはないと思います。
 
Vladimir Baskakov:
もう二度と会うことはないだろう。

そうかもしれませんね。何のために必要なのか？サインアップしないのか。

可能性は十分にあります。何のために必要なのか？サインアップしないのか。

そして、他の人に勧めることもないでしょう。修理のアイデアでずっと我慢していたなんて、すごいですね。
 
Vladimir Baskakov:
そして、他の人に同じことをするように勧めない。長年、修正に嫌気がさしていたあなたの忍耐力には驚かされます。

じゃあ、私が開けたら何を心配してるんだ？50ドルかかるということは、私たちの実質的な株式が5千ドルに達したときだけ、それだけの購読料を払う意味があるということですが、それは絶対にありえません。

私は自分のフィックスのアイデアがとても気に入っていて、それを実行に移しているんです。私はあなたと違って、誰にも売らないから...。
じゃあ、私が開けたら何を心配してるんだ？50ドルかかるということは、私たちの実質的な株式が5千ドルに達したときだけ、それだけの購読料を払う意味があるということですが、それは絶対にありえません。

つまり、💸のためではなく、発想のための利他主義者なんですね。
 
つまり、💸のためではなく、発想のための利他主義者なんですね。

なぜ私が？電波を開通させたら高いって言ってるんだでも、それは遠い先の話...。300ドル、250ドルと10倍は行けると思います

