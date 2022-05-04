リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 324 1...317318319320321322323324325326327328329330331...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.03.22 05:15 #3231 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 品質別ベストチャート 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 最も古いTSチャートです。 Georgiy Merts 2021.03.22 05:19 #3232 面白い... 3月はメインで使っているリアル口座 で荒稼ぎして、すでに+50%以上稼いで400ドルまで持っていきましたが、マージンレベルは1500%を下回ったことがなく、通常は2000%以上です。明らかに「当たり」になっている。なんとか耐えて、いつになったらいつもの300円に戻れるか...。 このままいけば、あるいはその半分でもいけば、夏の終わりには信号を開こうかな......」。 削除済み 2021.03.22 08:56 #3233 Georgiy Merts:面白い...3月はメインで使っているリアル口座 で荒稼ぎして、すでに+50%以上稼いで400ドルまで持っていきましたが、マージンレベルは1500%を下回ったことがなく、通常は2000%以上です。明らかに「当たり」になっている。なんとか耐えて、いつになったらいつもの300円に戻れるか...。このままいけば、あるいはその半分でもいけば、夏の終わりには信号を開こうかな......」。 ジョージ、何か言ってくれよ... Georgiy Merts 2021.03.22 09:09 #3234 Vladimir Baskakov: おいおい、ジョージ、せめて何か産んでくれよ。 ふむ...鶏肉は秋になると数えるほどです。今のところ、運が良かったのか、「専門家を手玉に取っている」状態です。今にも運が尽きて、2月の300人に戻ってしまいそうだ。借りたものは？スランプを脱したら、シグナルを考えよう...。 削除済み 2021.03.22 09:20 #3235 Georgiy Merts:ふむ...鶏肉は秋になると数えるほどです。今のところ、運が良かったのか、「専門家を手玉に取っている」状態です。今にも運が尽きて、2月の300人に戻ってしまいそうだ。借りたものは？スランプを脱したら、シグナルを考えよう...。 見ることはないと思います。 Georgiy Merts 2021.03.22 10:05 #3236 Vladimir Baskakov: もう二度と会うことはないだろう。 そうかもしれませんね。何のために必要なのか？サインアップしないのか。 削除済み 2021.03.22 10:20 #3237 Georgiy Merts:可能性は十分にあります。何のために必要なのか？サインアップしないのか。 そして、他の人に勧めることもないでしょう。修理のアイデアでずっと我慢していたなんて、すごいですね。 Georgiy Merts 2021.03.22 10:33 #3238 Vladimir Baskakov: そして、他の人に同じことをするように勧めない。長年、修正に嫌気がさしていたあなたの忍耐力には驚かされます。 じゃあ、私が開けたら何を心配してるんだ？50ドルかかるということは、私たちの実質的な株式が5千ドルに達したときだけ、それだけの購読料を払う意味があるということですが、それは絶対にありえません。 私は自分のフィックスのアイデアがとても気に入っていて、それを実行に移しているんです。私はあなたと違って、誰にも売らないから...。 削除済み 2021.03.22 10:35 #3239 Georgiy Merts:じゃあ、私が開けたら何を心配してるんだ？50ドルかかるということは、私たちの実質的な株式が5千ドルに達したときだけ、それだけの購読料を払う意味があるということですが、それは絶対にありえません。 つまり、💸のためではなく、発想のための利他主義者なんですね。 Georgiy Merts 2021.03.22 10:37 #3240 Vladimir Baskakov: つまり、💸のためではなく、発想のための利他主義者なんですね。 なぜ私が？電波を開通させたら高いって言ってるんだでも、それは遠い先の話...。300ドル、250ドルと10倍は行けると思います 1...317318319320321322323324325326327328329330331...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
品質別ベストチャート
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
最も古いTSチャートです。
面白い...
3月はメインで使っているリアル口座 で荒稼ぎして、すでに+50%以上稼いで400ドルまで持っていきましたが、マージンレベルは1500%を下回ったことがなく、通常は2000%以上です。明らかに「当たり」になっている。なんとか耐えて、いつになったらいつもの300円に戻れるか...。
このままいけば、あるいはその半分でもいけば、夏の終わりには信号を開こうかな......」。
面白い...
3月はメインで使っているリアル口座 で荒稼ぎして、すでに+50%以上稼いで400ドルまで持っていきましたが、マージンレベルは1500%を下回ったことがなく、通常は2000%以上です。明らかに「当たり」になっている。なんとか耐えて、いつになったらいつもの300円に戻れるか...。
このままいけば、あるいはその半分でもいけば、夏の終わりには信号を開こうかな......」。
おいおい、ジョージ、せめて何か産んでくれよ。
ふむ...鶏肉は秋になると数えるほどです。今のところ、運が良かったのか、「専門家を手玉に取っている」状態です。今にも運が尽きて、2月の300人に戻ってしまいそうだ。借りたものは？スランプを脱したら、シグナルを考えよう...。
ふむ...鶏肉は秋になると数えるほどです。今のところ、運が良かったのか、「専門家を手玉に取っている」状態です。今にも運が尽きて、2月の300人に戻ってしまいそうだ。借りたものは？スランプを脱したら、シグナルを考えよう...。
もう二度と会うことはないだろう。
そうかもしれませんね。何のために必要なのか？サインアップしないのか。
可能性は十分にあります。何のために必要なのか？サインアップしないのか。
そして、他の人に同じことをするように勧めない。長年、修正に嫌気がさしていたあなたの忍耐力には驚かされます。
じゃあ、私が開けたら何を心配してるんだ？50ドルかかるということは、私たちの実質的な株式が5千ドルに達したときだけ、それだけの購読料を払う意味があるということですが、それは絶対にありえません。私は自分のフィックスのアイデアがとても気に入っていて、それを実行に移しているんです。私はあなたと違って、誰にも売らないから...。
じゃあ、私が開けたら何を心配してるんだ？50ドルかかるということは、私たちの実質的な株式が5千ドルに達したときだけ、それだけの購読料を払う意味があるということですが、それは絶対にありえません。
つまり、💸のためではなく、発想のための利他主義者なんですね。
なぜ私が？電波を開通させたら高いって言ってるんだでも、それは遠い先の話...。300ドル、250ドルと10倍は行けると思います