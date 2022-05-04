リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 329 1...322323324325326327328329330331332333334335336...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.04.09 17:21 #3281 SanAlex:あなたは教養があるように見えますが......私の見るところ、あなたは他の人たちを馬鹿にしているようです。必ず何らかの目的があるはずです。投資家を誘致する目的、このテーマ（リーグ戦）に関してあなたの参考文献をインターネットで探し出すことはしませんが、絶対にあると思います。シグナルの開設に費用はかかりません。そしてこのスレの3年間-結果を示してください。 遠吠えはやめて 少なくとも「戦闘」システムに代わる明確なルールを開発するまでは、投資家を誘致する必要はないでしょう。 また、特に私自身はまだ見ていないので、結果を示す必要はありません。私が獲得した投資家たちは、昔からある口座を選んで、偶然に私を見つけたようです。メイン口座に利益が出た時、つまり800ドル以上になった時（場合）にシグナルを開設することにしています。現時点では450ドルしかありません。というシナリオでも、夏の終わりには黒字にならないと思うんです。そして、その「シナリオ」が悪い方向に進んで、年明けにも黒字にならない可能性の方が高い。それに対応して、シグナルを開く意味がないと思っています。 リーグのロボットの一つや二つに興味がある人は、いつでもフリーシグナルを 開くと約束することで、無料のレコルドを手に入れることができます。 削除済み 2021.04.09 17:30 #3282 Georgiy Merts:遠吠えはやめて少なくとも、「戦闘」システムを置き換えるための明確なルールを作り上げるまでは、投資家を誘致する必要はないでしょう。また、私自身はまだ見ていないので、特に結果を示す必要はありません。私が獲得した投資家たちは、昔からある口座を選んで、偶然に私を見つけたようです。メイン口座に利益が出た時、つまり800ドル以上になった時（場合）にシグナルを開設することにしています。現時点では450ドルしかありません。というシナリオでも、夏の終わりには黒字にならないと思うんです。そして、その「シナリオ」が悪い方向に進んで、年明けにも黒字にならない可能性の方が高い。それに対応して、シグナルを開く意味がないと思っています。誰かが1つまたは別のリーグロボットまたは別のものに興味を持っている場合、彼は常に無料の信号を 開くことを約束するための無料の逆コードを取得することがあります。 Expertをダウンロードすることを勧めていますが、Expertの作成者のように、正しい方法で理解しチューニングできる人はいないでしょう。あなたの働きぶりを見てみたい - Signalという形で。 シグナルの開封を待っています。幸運を祈ります。 Georgiy Merts 2021.04.09 17:43 #3283 SanAlex:Expertをダウンロードすることを勧めていますが、Expertの作成者のように、正しい方法で理解しチューニングできる人はいないでしょう。あなたの作品を「シグナル」という形で見てみたいです。 あなたからのSignalを待ちます、あなたがそれを開くことを望みます。幸運を祈ります。 Expert Advisorに設定がありません。リスクの割合のみ。 ここでは、アーカイブの中に、両プラットフォーム用の実行モジュールと、ウィザードのリストがあります。 Regcodeフィールドはテスターでは使用されていません。 ファイル: EALeague_Free.zip 7641 kb 削除済み 2021.04.09 17:49 #3284 Georgiy Merts:私のEAには設定がありません。リスクの割合のみ。ここでは、両プラットフォーム用の実行ファイルと、マジシャンのリストがアーカイブされています。Regcodeフィールドはテスターでは使用されません。 Expert Advisorの重さが6メガバイトになるとは、脅威的な重さです。 Georgiy Merts 2021.04.09 18:00 #3285 700台のTCを詰め込むのは当然ですが...。 一覧は添付のとおりです。 削除済み 2021.04.09 18:15 #3286 Georgiy Merts:700台のTCを詰め込むのは当然ですが...。一覧は添付のとおりです。 テスターでは動作しないのですが、お持ちですか？ HQ 0 19:11:30.367 Startup MetaTester 5 x64 build 2875 (02 Apr 2021) QD 0 19:11:30.479 Сервер MetaTester 5 запущен на 127.0.0.1:3000 EO 0 19:11:30.482 Инициализация запуска завершена DM 0 19:11:30.666 127.0.0.1 вход в систему (сборка 2875) QK 0 19:11:30.954 Сеть загружено 4372 байта информации об учетной записи EM 0 19:11:30.954 Сеть загружено 1470 байт параметров тестера KF 0 19:11:30.954 Сеть загружена 700 байтами входных параметров QL 0 19:11:30.956 Сеть 595 байт загруженного списка символов (119 символов) QE 0 19:11:30.960 Тестер экспертный файл добавлен: Experts\EALeague.ex5. 5701788 байт загружен GH 0 19:11:30.976 Тестер начальный депозит 10000.00 USD, кредитное плечо 1:100 HQ 0 19:11:30.980 Тестер успешно инициализирован HD 0 19:11:30.980 Сеть 5570 Кб общих полученных данных инициализации QQ 0 19:11:30.980 Тестер Intel Core i3-4010 U @ 1.70 GHz, 3821 MB HF 0 19:11:31.160 Символов EURUSD: символ для синхронизации IS 0 19:11:31.161 Symbols EURUSD: символ синхронизирован, получено 3800 байт информации о символе RD 0 19:11:31.162 История EURUSD: началась синхронизация истории JR 0 19:11:31.660 История EURUSD: загрузка 2.07 Мб исторических данных для синхронизации в 0:00:00.498 LS 0 19:11:31.660 История EURUSD: история синхронизирована с 2020.01.02 по 2021.04.08 EF 0 19:11:31.847 История EURUSD,H1: кэш истории выделен для 7884 баров и содержит 6219 баров с 2020.01.02 10:00 по 2020.12.31 20:00 NK 0 19:11:31.847 История EURUSD,H1: история начинается с 2020.01.02 10:00 MP 0 19:11:31.849 Тестер EURUSD,H1 (RoboForex-ECN): генерация каждого тика IM 0 19:11:31.849 Тестер EURUSD,H1: тестирование экспертов\EALeague.ex5 с 2021.01.01 00:00 по 2021.04.08 00:00 началось с входов: KS 0 19:11:31.849 Тестер lcILeagueClass=2 GL 0 19:11:32.364 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Создание фабрик для счета главной лиги. Процент риска: мин. Класс лиги: LC_MEDIUM KD 0 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 EA League ни один классовый аккаунт не найден ! NQ 0 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Обнаружены ошибки при создании фабрики ! PP 3 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Вызвана функция ExpertRemove() CD 2 19:11:32.578 Тестер удалился в рамках глобальной инициализации ЕСЛИ 2 19:11:32.578 Тестер тестер остановился из-за сбоя инициализации эксперта PN 0 19:11:32.578 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано EJ 0 19:11:32.579 test Experts\EALeague.ex5 на EURUSD,Н1 нить закончена MJ 0 19:11:32.755 127.0.0.1 подготовка к выключению \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ どのように使っているのですか？ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 鉱山に 関係すること？ Georgiy Merts 2021.04.09 18:28 #3287 おっと...5円玉のモジュールが間違っている 待っててね、正しいのをつけるから...。 Georgiy Merts 2021.04.09 18:33 #3288 これが正解です。 パラメータで希望のウィザードとリスクの割合（ゼロ - 一定の最小ロット）を指定する必要がありますが、テスターで再コード化する必要はありません。 ファイル: EALeague_Free.zip 5561 kb Georgiy Merts 2021.04.09 18:36 #3289 SanAlex:鉱山に 関係すること？ Magik !マイニングではありません。 各システムは独自のマジックを持ち、起動時に指定する必要があります。 削除済み 2021.04.09 18:40 #3290 Georgiy Merts:これが正解です。パラメータで希望のウィザードとリスクの割合（ゼロ - 一定の最小ロット）を指定する必要があり、テスターでは正規表現は必要ありません。 そして、いつものExpert Advisor。なぜ3.5メガバイトもあるのですか？ 1...322323324325326327328329330331332333334335336...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは教養があるように見えますが......私の見るところ、あなたは他の人たちを馬鹿にしているようです。必ず何らかの目的があるはずです。投資家を誘致する目的、このテーマ（リーグ戦）に関してあなたの参考文献をインターネットで探し出すことはしませんが、絶対にあると思います。シグナルの開設に費用はかかりません。そしてこのスレの3年間-結果を示してください。
遠吠えはやめて
少なくとも「戦闘」システムに代わる明確なルールを開発するまでは、投資家を誘致する必要はないでしょう。
また、特に私自身はまだ見ていないので、結果を示す必要はありません。私が獲得した投資家たちは、昔からある口座を選んで、偶然に私を見つけたようです。メイン口座に利益が出た時、つまり800ドル以上になった時（場合）にシグナルを開設することにしています。現時点では450ドルしかありません。というシナリオでも、夏の終わりには黒字にならないと思うんです。そして、その「シナリオ」が悪い方向に進んで、年明けにも黒字にならない可能性の方が高い。それに対応して、シグナルを開く意味がないと思っています。
リーグのロボットの一つや二つに興味がある人は、いつでもフリーシグナルを 開くと約束することで、無料のレコルドを手に入れることができます。
遠吠えはやめて
少なくとも、「戦闘」システムを置き換えるための明確なルールを作り上げるまでは、投資家を誘致する必要はないでしょう。
また、私自身はまだ見ていないので、特に結果を示す必要はありません。私が獲得した投資家たちは、昔からある口座を選んで、偶然に私を見つけたようです。メイン口座に利益が出た時、つまり800ドル以上になった時（場合）にシグナルを開設することにしています。現時点では450ドルしかありません。というシナリオでも、夏の終わりには黒字にならないと思うんです。そして、その「シナリオ」が悪い方向に進んで、年明けにも黒字にならない可能性の方が高い。それに対応して、シグナルを開く意味がないと思っています。
誰かが1つまたは別のリーグロボットまたは別のものに興味を持っている場合、彼は常に無料の信号を 開くことを約束するための無料の逆コードを取得することがあります。
Expertをダウンロードすることを勧めていますが、Expertの作成者のように、正しい方法で理解しチューニングできる人はいないでしょう。あなたの働きぶりを見てみたい - Signalという形で。
シグナルの開封を待っています。幸運を祈ります。
Expertをダウンロードすることを勧めていますが、Expertの作成者のように、正しい方法で理解しチューニングできる人はいないでしょう。あなたの作品を「シグナル」という形で見てみたいです。
あなたからのSignalを待ちます、あなたがそれを開くことを望みます。幸運を祈ります。
Expert Advisorに設定がありません。リスクの割合のみ。
ここでは、アーカイブの中に、両プラットフォーム用の実行モジュールと、ウィザードのリストがあります。
Regcodeフィールドはテスターでは使用されていません。
私のEAには設定がありません。リスクの割合のみ。
ここでは、両プラットフォーム用の実行ファイルと、マジシャンのリストがアーカイブされています。
Regcodeフィールドはテスターでは使用されません。
Expert Advisorの重さが6メガバイトになるとは、脅威的な重さです。
700台のTCを詰め込むのは当然ですが...。
一覧は添付のとおりです。
700台のTCを詰め込むのは当然ですが...。
一覧は添付のとおりです。
テスターでは動作しないのですが、お持ちですか？
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
どのように使っているのですか？
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
鉱山に 関係すること？
おっと...5円玉のモジュールが間違っている
待っててね、正しいのをつけるから...。
これが正解です。
パラメータで希望のウィザードとリスクの割合（ゼロ - 一定の最小ロット）を指定する必要がありますが、テスターで再コード化する必要はありません。
鉱山に 関係すること？
Magik !マイニングではありません。
各システムは独自のマジックを持ち、起動時に指定する必要があります。
これが正解です。
パラメータで希望のウィザードとリスクの割合（ゼロ - 一定の最小ロット）を指定する必要があり、テスターでは正規表現は必要ありません。
そして、いつものExpert Advisor。なぜ3.5メガバイトもあるのですか？