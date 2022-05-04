リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 329

SanAlex:

あなたは教養があるように見えますが......私の見るところ、あなたは他の人たちを馬鹿にしているようです。必ず何らかの目的があるはずです。投資家を誘致する目的、このテーマ（リーグ戦）に関してあなたの参考文献をインターネットで探し出すことはしませんが、絶対にあると思います。シグナルの開設に費用はかかりません。そしてこのスレの3年間-結果を示してください。

遠吠えはやめて

少なくとも「戦闘」システムに代わる明確なルールを開発するまでは、投資家を誘致する必要はないでしょう。

また、特に私自身はまだ見ていないので、結果を示す必要はありません。私が獲得した投資家たちは、昔からある口座を選んで、偶然に私を見つけたようです。メイン口座に利益が出た時、つまり800ドル以上になった時（場合）にシグナルを開設することにしています。現時点では450ドルしかありません。というシナリオでも、夏の終わりには黒字にならないと思うんです。そして、その「シナリオ」が悪い方向に進んで、年明けにも黒字にならない可能性の方が高い。それに対応して、シグナルを開く意味がないと思っています。

リーグのロボットの一つや二つに興味がある人は、いつでもフリーシグナルを 開くと約束することで、無料のレコルドを手に入れることができます。

Georgiy Merts:

遠吠えはやめて

少なくとも、「戦闘」システムを置き換えるための明確なルールを作り上げるまでは、投資家を誘致する必要はないでしょう。

また、私自身はまだ見ていないので、特に結果を示す必要はありません。私が獲得した投資家たちは、昔からある口座を選んで、偶然に私を見つけたようです。メイン口座に利益が出た時、つまり800ドル以上になった時（場合）にシグナルを開設することにしています。現時点では450ドルしかありません。というシナリオでも、夏の終わりには黒字にならないと思うんです。そして、その「シナリオ」が悪い方向に進んで、年明けにも黒字にならない可能性の方が高い。それに対応して、シグナルを開く意味がないと思っています。

誰かが1つまたは別のリーグロボットまたは別のものに興味を持っている場合、彼は常に無料の信号を 開くことを約束するための無料の逆コードを取得することがあります。

Expertをダウンロードすることを勧めていますが、Expertの作成者のように、正しい方法で理解しチューニングできる人はいないでしょう。あなたの働きぶりを見てみたい - Signalという形で

シグナルの開封を待っています。幸運を祈ります。

 
SanAlex:

Expertをダウンロードすることを勧めていますが、Expertの作成者のように、正しい方法で理解しチューニングできる人はいないでしょう。あなたの作品を「シグナル」という形で見てみたいです。

あなたからのSignalを待ちます、あなたがそれを開くことを望みます。幸運を祈ります。

Expert Advisorに設定がありません。リスクの割合のみ。

ここでは、アーカイブの中に、両プラットフォーム用の実行モジュールと、ウィザードのリストがあります。

Regcodeフィールドはテスターでは使用されていません。

ファイル:
EALeague_Free.zip  7641 kb
Georgiy Merts:

私のEAには設定がありません。リスクの割合のみ。

ここでは、両プラットフォーム用の実行ファイルと、マジシャンのリストがアーカイブされています。

Regcodeフィールドはテスターでは使用されません。

Expert Advisorの重さが6メガバイトになるとは、脅威的な重さです。

EALeague_Free EALeague_Free 1

 

700台のTCを詰め込むのは当然ですが...。

一覧は添付のとおりです。

Georgiy Merts:

700台のTCを詰め込むのは当然ですが...。

一覧は添付のとおりです。

テスターでは動作しないのですが、お持ちですか？

HQ 0 19:11:30.367 Startup MetaTester 5 x64 build 2875 (02 Apr 2021)
QD 0 19:11:30.479 Сервер MetaTester 5 запущен на 127.0.0.1:3000
EO 0 19:11:30.482 Инициализация запуска завершена
DM 0 19:11:30.666 127.0.0.1 вход в систему (сборка 2875)
QK 0 19:11:30.954 Сеть загружено 4372 байта информации об учетной записи
EM 0 19:11:30.954 Сеть загружено 1470 байт параметров тестера
KF 0 19:11:30.954 Сеть загружена 700 байтами входных параметров
QL 0 19:11:30.956 Сеть 595 байт загруженного списка символов (119 символов)
QE 0 19:11:30.960 Тестер экспертный файл добавлен: Experts\EALeague.ex5. 5701788 байт загружен
GH 0 19:11:30.976 Тестер начальный депозит 10000.00 USD, кредитное плечо 1:100
HQ 0 19:11:30.980 Тестер успешно инициализирован
HD 0 19:11:30.980 Сеть 5570 Кб общих полученных данных инициализации
QQ 0 19:11:30.980 Тестер Intel Core i3-4010 U @ 1.70 GHz, 3821 MB
HF 0 19:11:31.160 Символов EURUSD: символ для синхронизации
IS 0 19:11:31.161 Symbols EURUSD: символ синхронизирован, получено 3800 байт информации о символе
RD 0 19:11:31.162 История EURUSD: началась синхронизация истории
JR 0 19:11:31.660 История EURUSD: загрузка 2.07 Мб исторических данных для синхронизации в 0:00:00.498
LS 0 19:11:31.660 История EURUSD: история синхронизирована с 2020.01.02 по 2021.04.08
EF 0 19:11:31.847 История EURUSD,H1: кэш истории выделен для 7884 баров и содержит 6219 баров с 2020.01.02 10:00 по 2020.12.31 20:00
NK 0 19:11:31.847 История EURUSD,H1: история начинается с 2020.01.02 10:00
MP 0 19:11:31.849 Тестер EURUSD,H1 (RoboForex-ECN): генерация каждого тика
IM 0 19:11:31.849 Тестер EURUSD,H1: тестирование экспертов\EALeague.ex5 с 2021.01.01 00:00 по 2021.04.08 00:00 началось с входов:
KS 0 19:11:31.849 Тестер lcILeagueClass=2
GL 0 19:11:32.364 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Создание фабрик для счета главной лиги. Процент риска: мин. Класс лиги: LC_MEDIUM
KD 0 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 EA League ни один классовый аккаунт не найден !
NQ 0 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Обнаружены ошибки при создании фабрики !
PP 3 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Вызвана функция ExpertRemove()
CD 2 19:11:32.578 Тестер удалился в рамках глобальной инициализации
ЕСЛИ 2 19:11:32.578 Тестер тестер остановился из-за сбоя инициализации эксперта
PN 0 19:11:32.578 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
EJ 0 19:11:32.579 test Experts\EALeague.ex5 на EURUSD,Н1 нить закончена
MJ 0 19:11:32.755 127.0.0.1 подготовка к выключению

どのように使っているのですか？

鉱山に 関係すること？

 

おっと...5円玉のモジュールが間違っている

待っててね、正しいのをつけるから...。

 

これが正解です。

パラメータで希望のウィザードとリスクの割合（ゼロ - 一定の最小ロット）を指定する必要がありますが、テスターで再コード化する必要はありません。

ファイル:
EALeague_Free.zip  5561 kb
 
SanAlex:

鉱山に 関係すること？

Magik !マイニングではありません。

各システムは独自のマジックを持ち、起動時に指定する必要があります。

削除済み  
Georgiy Merts:

これが正解です。

パラメータで希望のウィザードとリスクの割合（ゼロ - 一定の最小ロット）を指定する必要があり、テスターでは正規表現は必要ありません。

そして、いつものExpert Advisor。なぜ3.5メガバイトもあるのですか？

EALeague_Free__1

EALeague_Free__2

