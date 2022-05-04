リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 331 1...324325326327328329330331332333334335336337338...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.04.11 05:36 #3301 Andrei Trukhanovich:まあ明らかに信号を評価するためのTSの代わりにね。あなた自身が書いたように、それは本質的に同じですが、違いは、信号のTSはブラックボックスですが、実際の口座で 取引履歴と利益を持つボックスであることです はい、できます。クオリティ・インディケータは、どのような連続した取引にも対応します。 でも、あるシグナルは0.96、別のシグナルは1.02、3番目のシグナルは1.25、そして？ 3番目のシグナルは既知の歴史の中で最高の取引、最初のシグナルは最悪の取引としか書かれていませんが、どれも良い取引をしていますね。は "限界 "ですが、他の要素が信号の "ために "なれば許容範囲です。 ただし、品質指標はあくまで選定要素のひとつに過ぎません。例えば、重要な要素として、許容できないSLキュー、ドローダウン、最大値待ち、過去2年間の新規取引待ちなどが挙げられます。信号の多くはそのような履歴を持たないのに、どのようにしてこれらのパラメータを取得するのですか？ そして、直感的な要素 ?例えば、システムがトレンドにあるか横ばいか、そしてここ数ヶ月のシンボルの一般的な挙動に注目するとします。信号上でどのように評価すればよいのでしょうか？ つまり、私がリーグのTSを評価するように信号を評価するためには、私が信号のTSとこの信号で動作するロボットのコードにアクセスできる場合にのみ可能です。まあ、あるいは、これらのデータを提供してくれるシグナルプロバイダーと密接に連携していくか。これがないと、いつシグナルが取引に設定され、いつシグナルが取引から外されたのかが判断できません。 Georgiy Merts 2021.04.12 05:41 #3302 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 最も古いTSのチャートで、50回以上の取引があるもの。 Georgiy Merts 2021.04.19 06:53 #3303 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.04.26 07:05 #3304 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 貿易品質別ベストのチャートです。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTS。 Georgiy Merts 2021.05.03 05:52 #3305 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Aleksei Stepanenko 2021.05.03 22:07 #3306 ゲオルギー バランスはどうですか？チャートはすべてアップしているようです。 Georgiy Merts 2021.05.04 05:38 #3307 Aleksei Stepanenko: ジョージ、バランスはどうだ？チャートはすべてアップしているようです。 チャートは常にアップしている、最高のものだ。 バランスは残念ながら悪くなってしまいました。3月の大成功で稼いだ分をまだ全部使い切ってはいませんが、その分はほとんどなくなりました。 Aleksei Stepanenko 2021.05.04 11:19 #3308 え、悲しい。値動きの性質の変化を検知する仕組みが必要であることは明らかです。そのキャラクターが何なのか、何なのかを理解すれば、システム切り替えができる。ここに注目すべきだと思います。 Roman Shiredchenko 2021.05.04 15:54 #3309 Georgiy Merts:チャートは常に上がっている、最高のものだ。バランスは残念ながら悪くなってしまいました。大成功の3月に稼いだ分をまだ全て失ったわけではありませんが、この金額のほとんどがなくなりました。 Aleksei Stepanenko: ああ、それは残念です。当然ながら、値動きのパターンの変化を検知する仕組みが必要です。このキャラクターがどう表現されているのか、どういうものなのかを理解すれば、システムの切り替えが可能になります。注目すべきは、この方向性だと思います。 は、記事中のアダプティブTSのトピックです。 https://www.mql5.com/ru/articles/143 シャラで一番いい のを選んで、バンザイ:-) "バランスは残念ながら悪くなってしまった"、そこがポイントです。 5.4 奇跡はない。 適応システムは聖杯ではないことを忘れないでください（USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010）: 適応システムで儲かる戦略がなければ、それを使っても効果はない。儲かる戦略を使う。 ジョージ - あなたの最も単純なチャンスで - お尻 - 何も良いことは、あなたのDEPのランダムに急激に上昇バランスチャートを除いて、それから出てくることはありません。 Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5 www.mql5.com В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий. Georgiy Merts 2021.05.04 17:22 #3310 Aleksei Stepanenko: ああ、それは残念だ。値動きのパターンの変化を検知する仕組みが必要なのは当然です。このキャラクターがどう表現されているのか、どういうものなのかを理解すれば、システムの切り替えが可能になるのです。ここに注目すべきだと思います。 そのようなスイッチはありません。 それは、「気合いを入れる」ことです。そうすれば、あなたの勝ちです。 1...324325326327328329330331332333334335336337338...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ明らかに信号を評価するためのTSの代わりにね。あなた自身が書いたように、それは本質的に同じですが、違いは、信号のTSはブラックボックスですが、実際の口座で 取引履歴と利益を持つボックスであることです
はい、できます。クオリティ・インディケータは、どのような連続した取引にも対応します。
でも、あるシグナルは0.96、別のシグナルは1.02、3番目のシグナルは1.25、そして？ 3番目のシグナルは既知の歴史の中で最高の取引、最初のシグナルは最悪の取引としか書かれていませんが、どれも良い取引をしていますね。は "限界 "ですが、他の要素が信号の "ために "なれば許容範囲です。
ただし、品質指標はあくまで選定要素のひとつに過ぎません。例えば、重要な要素として、許容できないSLキュー、ドローダウン、最大値待ち、過去2年間の新規取引待ちなどが挙げられます。信号の多くはそのような履歴を持たないのに、どのようにしてこれらのパラメータを取得するのですか？
そして、直感的な要素 ?例えば、システムがトレンドにあるか横ばいか、そしてここ数ヶ月のシンボルの一般的な挙動に注目するとします。信号上でどのように評価すればよいのでしょうか？
つまり、私がリーグのTSを評価するように信号を評価するためには、私が信号のTSとこの信号で動作するロボットのコードにアクセスできる場合にのみ可能です。まあ、あるいは、これらのデータを提供してくれるシグナルプロバイダーと密接に連携していくか。これがないと、いつシグナルが取引に設定され、いつシグナルが取引から外されたのかが判断できません。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
最も古いTSのチャートで、50回以上の取引があるもの。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
貿易品質別ベストのチャートです。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTS。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
ジョージ、バランスはどうだ？チャートはすべてアップしているようです。
チャートは常にアップしている、最高のものだ。
バランスは残念ながら悪くなってしまいました。3月の大成功で稼いだ分をまだ全部使い切ってはいませんが、その分はほとんどなくなりました。
チャートは常に上がっている、最高のものだ。
バランスは残念ながら悪くなってしまいました。大成功の3月に稼いだ分をまだ全て失ったわけではありませんが、この金額のほとんどがなくなりました。
ああ、それは残念です。当然ながら、値動きのパターンの変化を検知する仕組みが必要です。このキャラクターがどう表現されているのか、どういうものなのかを理解すれば、システムの切り替えが可能になります。注目すべきは、この方向性だと思います。
は、記事中のアダプティブTSのトピックです。
https://www.mql5.com/ru/articles/143
シャラで一番いい のを選んで、バンザイ:-)
"バランスは残念ながら悪くなってしまった"、そこがポイントです。
5.4 奇跡はない。
適応システムは聖杯ではないことを忘れないでください（USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010）:
適応システムで儲かる戦略がなければ、それを使っても効果はない。儲かる戦略を使う。
ジョージ - あなたの最も単純なチャンスで - お尻 - 何も良いことは、あなたのDEPのランダムに急激に上昇バランスチャートを除いて、それから出てくることはありません。
ああ、それは残念だ。値動きのパターンの変化を検知する仕組みが必要なのは当然です。このキャラクターがどう表現されているのか、どういうものなのかを理解すれば、システムの切り替えが可能になるのです。ここに注目すべきだと思います。
そのようなスイッチはありません。
それは、「気合いを入れる」ことです。そうすれば、あなたの勝ちです。