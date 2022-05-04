リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 347

Georgiy Merts #:

私のメインのアルパリ・リアルアカウントへのリンクをお渡しします。現在、リーグで最高のTCが27人いる。実は、自分で探すこともできるんですよ。アルパリのランキングにあるんです。PAMMはStart_2016（アンダースコア付き、2016年初頭から動作、同じ名前でスペース付きのPAMMがあることが判明、当時は動作していたがとっくに閉鎖されている）。

ジョージィさん、率直なご意見ありがとうございました。念のため頭に入れておきますが、他人の財布を覗くなんて、うらやましい限りです。プレイヤーの行動を観察して、面白いアイデアを得たり、失敗を見て同じことを繰り返さないようにすることに興味があります。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

最も古いTSチャートです。


 
Georgiy Merts #:
あ、そのほうがいい！？
 
Vladimir Baskakov #:
あ、もう良くなった！？

ウラジミール、人生は良くなっている。

ジョルジュ、よくやった!
 
Aleksei Stepanenko #:

ウラジミール、人生は良くなっている。

よくやったジョルジュ

私は今、自分の不動産にリーグ戦の30TSを搭載しています。

最近、選択基準を少し変えて、過去6ヶ月間の「重要なパラメータ」だけを見るようにしました。というのも、私の観察によると、ちょうど半年で、ほとんどのTCの行動がかなり深刻に変化する期間なのです。それに、歴史的なテストの結果、Highの部類に入るTCをディーラーさんのテーブルに並べたんです。そのようなTCをトップリーグに入れて、しばらく待ってから実戦に出すというのは、往々にして賢明ではない。

 

Georgiy Merts #:

なぜなら、私の観察によると、6ヶ月という期間は、ほとんどのTCがかなり真剣に行動を変える期間だからです。

そうすると、直近の5ヶ月で最適化し、1ヶ月利益を出して、また最適化する！というのがテーマです。

 
Aleksei Stepanenko #:

そうすると、直近の5ヶ月で最適化し、1ヶ月利益を出して、また最適化する！というのがテーマです。

Zhoraはほとんどそのようにしています。というか、彼はポートフォリオが損をし始めると過剰に最適化する。良い点は、すべての指標の平均寿命を見ることです。しかし、インデックスに束縛された日付は保存されていないのでは？データがあれば、見ることができる）。

一般的に、小さな仕事ではありません。

 
Valeriy Yastremskiy #:

Zhoraはほとんどそうしています。というか、ポートフォリオが損をし始めると過剰に最適化するのです。全指標の平均的な生涯利益を見るのは良いアイデアです。しかし、インデックスに連動した日付は保存していないようです。データがあれば、見ることができる）。

一般的に、小さな仕事ではありません。

現在、リーグに950台あるTCは、毎日5〜10台が最適化されています。

すべてはスクリプトの助けを借りて整理された「オン・トラック」ですから、心配することはあまりありません。

私が一番困っているのは、実際の取引口座の選択です。これが一番の問題点です。

