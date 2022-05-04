リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 347 1...340341342343344345346347348349350351352353354...360 新しいコメント Uladzimir Izerski 2021.09.27 16:11 #3461 Georgiy Merts #:私のメインのアルパリ・リアルアカウントへのリンクをお渡しします。現在、リーグで最高のTCが27人いる。実は、自分で探すこともできるんですよ。アルパリのランキングにあるんです。PAMMはStart_2016（アンダースコア付き、2016年初頭から動作、同じ名前でスペース付きのPAMMがあることが判明、当時は動作していたがとっくに閉鎖されている）。 ジョージィさん、率直なご意見ありがとうございました。念のため頭に入れておきますが、他人の財布を覗くなんて、うらやましい限りです。プレイヤーの行動を観察して、面白いアイデアを得たり、失敗を見て同じことを繰り返さないようにすることに興味があります。 Georgiy Merts 2021.10.04 06:42 #3462 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 最も古いTSチャートです。 Georgiy Merts 2021.10.11 06:59 #3463 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.10.18 07:10 #3464 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 削除済み 2021.10.18 08:49 #3465 Georgiy Merts #:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 あ、そのほうがいい！？ Aleksei Stepanenko 2021.10.18 23:31 #3466 Vladimir Baskakov #: あ、もう良くなった！？ ウラジミール、人生は良くなっている。 ジョルジュ、よくやった! Georgiy Merts 2021.10.19 06:29 #3467 Aleksei Stepanenko #:ウラジミール、人生は良くなっている。 よくやったジョルジュ 私は今、自分の不動産にリーグ戦の30TSを搭載しています。 最近、選択基準を少し変えて、過去6ヶ月間の「重要なパラメータ」だけを見るようにしました。というのも、私の観察によると、ちょうど半年で、ほとんどのTCの行動がかなり深刻に変化する期間なのです。それに、歴史的なテストの結果、Highの部類に入るTCをディーラーさんのテーブルに並べたんです。そのようなTCをトップリーグに入れて、しばらく待ってから実戦に出すというのは、往々にして賢明ではない。 Aleksei Stepanenko 2021.10.19 09:59 #3468 Georgiy Merts #: なぜなら、私の観察によると、6ヶ月という期間は、ほとんどのTCがかなり真剣に行動を変える期間だからです。 そうすると、直近の5ヶ月で最適化し、1ヶ月利益を出して、また最適化する！というのがテーマです。 Valeriy Yastremskiy 2021.10.19 10:04 #3469 Aleksei Stepanenko #:そうすると、直近の5ヶ月で最適化し、1ヶ月利益を出して、また最適化する！というのがテーマです。 Zhoraはほとんどそのようにしています。というか、彼はポートフォリオが損をし始めると過剰に最適化する。良い点は、すべての指標の平均寿命を見ることです。しかし、インデックスに束縛された日付は保存されていないのでは？データがあれば、見ることができる）。 一般的に、小さな仕事ではありません。 Georgiy Merts 2021.10.19 10:21 #3470 Valeriy Yastremskiy #:Zhoraはほとんどそうしています。というか、ポートフォリオが損をし始めると過剰に最適化するのです。全指標の平均的な生涯利益を見るのは良いアイデアです。しかし、インデックスに連動した日付は保存していないようです。データがあれば、見ることができる）。一般的に、小さな仕事ではありません。 現在、リーグに950台あるTCは、毎日5〜10台が最適化されています。 すべてはスクリプトの助けを借りて整理された「オン・トラック」ですから、心配することはあまりありません。 私が一番困っているのは、実際の取引口座の選択です。これが一番の問題点です。 1...340341342343344345346347348349350351352353354...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私のメインのアルパリ・リアルアカウントへのリンクをお渡しします。現在、リーグで最高のTCが27人いる。実は、自分で探すこともできるんですよ。アルパリのランキングにあるんです。PAMMはStart_2016（アンダースコア付き、2016年初頭から動作、同じ名前でスペース付きのPAMMがあることが判明、当時は動作していたがとっくに閉鎖されている）。
ジョージィさん、率直なご意見ありがとうございました。念のため頭に入れておきますが、他人の財布を覗くなんて、うらやましい限りです。プレイヤーの行動を観察して、面白いアイデアを得たり、失敗を見て同じことを繰り返さないようにすることに興味があります。
あ、もう良くなった！？
ウラジミール、人生は良くなっている。よくやったジョルジュ
私は今、自分の不動産にリーグ戦の30TSを搭載しています。
最近、選択基準を少し変えて、過去6ヶ月間の「重要なパラメータ」だけを見るようにしました。というのも、私の観察によると、ちょうど半年で、ほとんどのTCの行動がかなり深刻に変化する期間なのです。それに、歴史的なテストの結果、Highの部類に入るTCをディーラーさんのテーブルに並べたんです。そのようなTCをトップリーグに入れて、しばらく待ってから実戦に出すというのは、往々にして賢明ではない。
なぜなら、私の観察によると、6ヶ月という期間は、ほとんどのTCがかなり真剣に行動を変える期間だからです。
そうすると、直近の5ヶ月で最適化し、1ヶ月利益を出して、また最適化する！というのがテーマです。
Zhoraはほとんどそのようにしています。というか、彼はポートフォリオが損をし始めると過剰に最適化する。良い点は、すべての指標の平均寿命を見ることです。しかし、インデックスに束縛された日付は保存されていないのでは？データがあれば、見ることができる）。
一般的に、小さな仕事ではありません。
現在、リーグに950台あるTCは、毎日5〜10台が最適化されています。
すべてはスクリプトの助けを借りて整理された「オン・トラック」ですから、心配することはあまりありません。
私が一番困っているのは、実際の取引口座の選択です。これが一番の問題点です。