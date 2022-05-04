リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 159 1...152153154155156157158159160161162163164165166...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.07.04 09:18 #1581 それは変ですね。 こんなはずじゃなかったのに。 Georgiy Merts 2019.07.04 09:28 #1582 あーあ...。 なるほど、何が問題なのかがわかりました。 ブレークイーブンへの変換で。 具体的にはdIUnlossDistanceVsUnlossTrigger パラメータを使用した場合 このテスターの専門家を理解する人がいるとは思っていなかったんだ。 なお、私のソースコードには、そのようなパラメータはありません。 dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85に 設定する必要があります。 だから--同じであるべきなのだ。 Eduard_D 2019.07.04 12:37 #1583 Georgiy Merts: あーあ...。 なるほど、何が問題なのかがわかりました。 ブレークイーブンへの変換で。 具体的にはdIUnlossDistanceVsUnlossTrigger パラメータを使用した場合 このテスターEAを理解する人がいるとは思っていませんでした。 なお、私のソースコードには、そのようなパラメータはありません。 dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85に 設定する必要があります。 だから--同じであるべきなのだ。 はい、100％一致します。ありがとうございます。 Georgiy Merts 2019.07.04 12:48 #1584 Eduard_D: はい、100％一致します。ありがとうございます（苦笑）。 まあ、それはいいんですけどね。 ただ、私のテスターExpert Advisorの初期パラメータでは、トリガーのレベルに対してブレイクイーブンのレベルを設定しています（その方が分かりやすい）。ストラテジー・クラスでは、ブレークイーブン・レベルとトリガー・レベルを日足ATRと相対的に設定します（これはもともとコードの中で多くの点と「結びついて」書かれているので、変更するべきではありません）。そのため、矛盾が発生しています。 私のスクリプトでは、これらはすべて自動的に考慮されるのですが、私はこの点を忘れていました。 Eduard_D 2019.07.04 15:42 #1585 新たな現象が現れたのです。 そこで、上記で確立したように、今は正しいEMAFlatRTSの設定をしており、640150と100％同じで、フォワードでも同じ結果（2018.07.22から2019.07.01まで）を出しています。 2017.07.22から2018.07.22までのフォワード期間と2019.07.01以降のフォワード期間で挙動を確認することにした。(グラフ上では開始日が2017.07.22、終了日が2019.07.01となっています）。 640150は許容できないドローダウンを示し、ほとんど即座に取引から外される。まあ...、原理的には可能なんですよ、ちょっとした引用の違いでもランダムにそういう結果になることがありますから。意味不明なので、そのチャートはあげない。 もっと不思議なのは、EMAFlatRTSのチャートです。黒い縦線は2018.07.22（私が描きました）。赤い水平は、オリジナルのバランス（これも私がプロットしたもの）です。 なぜ、このような前倒し最適化の結果が選ばれたのか？そして、ほぼ完璧なフォワード・トレーディングを見せる？ MT5端末を疑うようになった。そうですね、例えば...過去1年間の履歴は信頼できるが、それ以前は偽物である。EURUSDのクォート履歴を消去し、テスターのキャッシュを空にし、再度実行し、ブローカーのサーバーから履歴を読み込みましたが、役に立ちませんでした。 何が問題なのか、どなたかおわかりになりますか？ Georgiy Merts 2019.07.04 17:59 #1586 Eduard_D:もっと奇妙なのは、EMAFlatRTSのチャートです。黒い縦線は2018.07.22（私が描きました）。赤い横線は、オリジナルのバランス（これも私がプロットしたもの）です。 なぜ、このような前倒し最適化の結果が選ばれたのか？そして、ほぼ完璧なフォワード・トレーディングを見せる？ MT5端末を疑うようになった。そうですね、例えば...過去1年間の履歴は信頼できるが、それ以前は偽物である。EURUSDの相場履歴を消去し、テスターのキャッシュを消去し、再度起動すると、端末がブローカーのサーバーから履歴をダウンロードしましたが、役に立ちませんでした。 どなたか心当たりのある方、何が問題なのか？ 許容条件を超えたら即、作業用EAを撤去。 テスターEA - は、レポートを取得する機会を与え、削除されません。 テストが行われたエージェントのFilesフォルダに入力値ファイルと、制御パラメータのファイルが生成されます。 制御パラメータのうち、価格の最大 ドローダウン、最大ロスキュー、最大待ち時間と新規取引の最大秒数があります。 さらに - 私の理解では、貿易品質評価があり、さらにその品質を構成する個々の部品の価値もあります。 スケジュールが先に「醜く」なって、後から「美しく」なるのは問題ないと思います。システムが動かなかったのに、動くようになった。しばらくすると、再び停止します。 Artem Prischepa 2019.07.04 18:11 #1587 テレビで、20年間も手作業で地中深くまでトンネルを掘り続けている人がいたのを覚えています。何の理由も目的もなく、ただ掘ったのだ。大きな穴を掘ってしまったのだ。そして、そのまま掘るのをやめてしまった。終わりです。 ちなみに。消耗しているときに過剰な最適化をしていないか...そしていつか、消耗がようやく止まってお金を稼げるようになる日が来るはずだ、みたいな？あるいは、これは年平均でこれだけ急落した、これはこれだけ......と統計を取るだけです。:D ? Georgiy Merts 2019.07.04 18:14 #1588 Artem Prischepa: テレビで、20年間も手作業で地中深くまでトンネルを掘っていた人がいたのを覚えています。理由もなく、目的もなく、ただ掘っていた。大きな穴を掘ってしまったのだ。そして、そのまま掘るのをやめてしまった。終わりです。 ちなみに。消耗しているときに過剰な最適化をしていないか...そしていつか、消耗がようやく止まってお金を稼げるようになる日が来るはずだ、みたいな？あるいは、これは平均して年に何回失敗する、これは何回......といった統計を取っているだけなのでしょう。:D ? 「苗木を育てる仕事をしていて、いつか自分の苗床で果物が買える日が来るのでは？- しかない。 今回も、アカウントは持っています。その上で、TCリーグの結果を利用しています。そして、一定のドローダウンの後、徐々に回復に向かったことは、私にとっては非常に喜ばしいことであり、十分に満足できる結果です。そうですね、成長は残念ながら思うようにはいきません。まあ...あるのはあるんですけどね。 Eduard_D 2019.07.04 18:51 #1589 Georgiy Merts: 許容条件を超えた時点で、作業用試験機を撤収させる。 テスターエキスパート - レポートを作成することができ、却下されません。 テストに使用したエージェントの Files フォルダに、入力値のファイルと制御パラメータのファイルが生成されます。 制御パラメータのうち、価格の最大 ドローダウン、最大ロスキュー、最大待ち時間と新規取引の最大秒数があります。 さらに--私の理解では、貿易品質評価というものがあり、それに加えてその品質を構成する個々の部品の価値もある。 グラフが最初は「醜く」、後から「美しく」なるのは問題ないと思います。システムが動かなかったのに、動くようになった。しばらくすると、再び停止します。 美しさのためではありません。問題は、チャートの「醜い」部分が前方最適化の時間帯に対応していることです。そのため、最適化期間中は良好なトレードバリューを有していました。なぜ、テスターがおおよそ再現できないのか、その理由は不明です。 実は、ブローカーのサーバーにある気配値履歴の信頼性についての戦略的な問題なのです。 以下は、2016.07.22～2019.07.01の期間のチャートです。縦線はバックオプティマイゼーション期間とフォワードオプティマイゼーション期間を分けている。 なぜ、この最適化後の入力パラメータが最適と判断されたのか、私には理解できない。しかし、それにもかかわらず、後で完璧な結果を示した。 Eduard_D 2019.07.04 19:04 #1590 例えば、USDJPYはリーグレポート（#1440ページ）にほとんど登場しないことにずいぶん前に気づきました。このペアは、どのTSにも当てはまらないような変わった挙動をするからでしょうか？ それとも、「曲がった」引用履歴のせいでしょうか？ 1...152153154155156157158159160161162163164165166...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは変ですね。
こんなはずじゃなかったのに。
あーあ...。
なるほど、何が問題なのかがわかりました。
ブレークイーブンへの変換で。
具体的にはdIUnlossDistanceVsUnlossTrigger パラメータを使用した場合
このテスターの専門家を理解する人がいるとは思っていなかったんだ。
なお、私のソースコードには、そのようなパラメータはありません。
dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85に 設定する必要があります。
だから--同じであるべきなのだ。
はい、100％一致します。ありがとうございます。
まあ、それはいいんですけどね。
ただ、私のテスターExpert Advisorの初期パラメータでは、トリガーのレベルに対してブレイクイーブンのレベルを設定しています（その方が分かりやすい）。ストラテジー・クラスでは、ブレークイーブン・レベルとトリガー・レベルを日足ATRと相対的に設定します（これはもともとコードの中で多くの点と「結びついて」書かれているので、変更するべきではありません）。そのため、矛盾が発生しています。
私のスクリプトでは、これらはすべて自動的に考慮されるのですが、私はこの点を忘れていました。
新たな現象が現れたのです。
そこで、上記で確立したように、今は正しいEMAFlatRTSの設定をしており、640150と100％同じで、フォワードでも同じ結果（2018.07.22から2019.07.01まで）を出しています。
2017.07.22から2018.07.22までのフォワード期間と2019.07.01以降のフォワード期間で挙動を確認することにした。(グラフ上では開始日が2017.07.22、終了日が2019.07.01となっています）。
640150は許容できないドローダウンを示し、ほとんど即座に取引から外される。まあ...、原理的には可能なんですよ、ちょっとした引用の違いでもランダムにそういう結果になることがありますから。意味不明なので、そのチャートはあげない。
もっと不思議なのは、EMAFlatRTSのチャートです。黒い縦線は2018.07.22（私が描きました）。赤い水平は、オリジナルのバランス（これも私がプロットしたもの）です。
なぜ、このような前倒し最適化の結果が選ばれたのか？そして、ほぼ完璧なフォワード・トレーディングを見せる？
MT5端末を疑うようになった。そうですね、例えば...過去1年間の履歴は信頼できるが、それ以前は偽物である。EURUSDのクォート履歴を消去し、テスターのキャッシュを空にし、再度実行し、ブローカーのサーバーから履歴を読み込みましたが、役に立ちませんでした。
何が問題なのか、どなたかおわかりになりますか？
許容条件を超えたら即、作業用EAを撤去。
テスターEA - は、レポートを取得する機会を与え、削除されません。
テストが行われたエージェントのFilesフォルダに入力値ファイルと、制御パラメータのファイルが生成されます。
制御パラメータのうち、価格の最大 ドローダウン、最大ロスキュー、最大待ち時間と新規取引の最大秒数があります。
さらに - 私の理解では、貿易品質評価があり、さらにその品質を構成する個々の部品の価値もあります。
スケジュールが先に「醜く」なって、後から「美しく」なるのは問題ないと思います。システムが動かなかったのに、動くようになった。しばらくすると、再び停止します。
ちなみに。消耗しているときに過剰な最適化をしていないか...そしていつか、消耗がようやく止まってお金を稼げるようになる日が来るはずだ、みたいな？あるいは、これは年平均でこれだけ急落した、これはこれだけ......と統計を取るだけです。:D ?
テレビで、20年間も手作業で地中深くまでトンネルを掘っていた人がいたのを覚えています。理由もなく、目的もなく、ただ掘っていた。大きな穴を掘ってしまったのだ。そして、そのまま掘るのをやめてしまった。終わりです。
「苗木を育てる仕事をしていて、いつか自分の苗床で果物が買える日が来るのでは？- しかない。
今回も、アカウントは持っています。その上で、TCリーグの結果を利用しています。そして、一定のドローダウンの後、徐々に回復に向かったことは、私にとっては非常に喜ばしいことであり、十分に満足できる結果です。そうですね、成長は残念ながら思うようにはいきません。まあ...あるのはあるんですけどね。
美しさのためではありません。問題は、チャートの「醜い」部分が前方最適化の時間帯に対応していることです。そのため、最適化期間中は良好なトレードバリューを有していました。なぜ、テスターがおおよそ再現できないのか、その理由は不明です。
実は、ブローカーのサーバーにある気配値履歴の信頼性についての戦略的な問題なのです。
以下は、2016.07.22～2019.07.01の期間のチャートです。縦線はバックオプティマイゼーション期間とフォワードオプティマイゼーション期間を分けている。
なぜ、この最適化後の入力パラメータが最適と判断されたのか、私には理解できない。しかし、それにもかかわらず、後で完璧な結果を示した。