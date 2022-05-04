リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 346 1...339340341342343344345346347348349350351352353...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.09.20 06:37 #3451 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティの高いチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.09.23 17:58 #3452 今日も金は上昇し、またリアルシステムはこの動きをほぼ完全に捉えていた。 その結果、9月にはすでに20％以上の非常に大きな利益があり、9月末までに失わないようにするのが良いと思います。 Georgiy Merts 2021.09.27 07:11 #3453 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 取引品質によるTSベスト20。 取引品質が最も優れているチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Roman Shiredchenko 2021.09.27 11:13 #3454 Georgiy Merts #:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 取引品質によるTSベスト20。 取引品質が最も優れているチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 タフブレイク！ :-) PAMMトレードで頑張ってください!!! P.S.自分自身としてより多くの準備取引上のここでのデータ - あまり興味深く、その結果だった - あなたは私に教えてください FXとチャンスにはまったという見方がある中で。 何もリーグとこの普遍的な取引のアプローチで、728 TSに、従事し、先物のモスクワ証券取引所で通常の取引を防ぐことができません！ このような場合、私は、このような取引に参加することができます。 Georgiy Merts 2021.09.27 13:21 #3455 Roman Shiredchenko #:タフブレイク！ :-) PAMMの入札、頑張ってください。P.S.オークションでここに自分自身のデータがより準備されるように - あまり面白いと結果があった - あなたは私に教えてくださいFXとチャンスにはまったという見方がある中で。 何もリーグと取引し、この普遍的な取引のアプローチで、728 TSに、先物のモスクワ証券取引所で取引し、通常の取引を妨げるものではありません! 早く、早く...面白いことになりそうですね。 今のところ大丈夫です。マージンレベル1000％以上で毎月10％増を持続して3ヶ月目に入りました。すでにリーグ戦のTSは850を超え、アカウントには500ドル以上入っています Uladzimir Izerski 2021.09.27 13:46 #3456 Georgiy Merts #:早く、早く...面白いことになりそうです。今のところ大丈夫です。マージンレベルが1000％以上で、毎月10％増を持続して3ヶ月目になります。リーグ戦のTSはすでに850以上、アカウントには500ドル以上入っているんだ。 テーブルの読みは、すでにリアルからきているのですね。それとも、何か見落としがあったのでしょうか？ Georgiy Merts 2021.09.27 13:56 #3457 Uladzimir Izerski #:では、テーブルの読みはすでにリアルからきているのでしょうか？それとも、何か見落としがあったのでしょうか？ いいえ、テーブルのインデックスはデモ口座のものです。 本命は......別口座で、共通プールからその上でEAをオン・オフしているんです。 スランプを脱したときに、シグナルをオープンする予定です。 Uladzimir Izerski 2021.09.27 14:03 #3458 Georgiy Merts #:いいえ、表の指標はデモのものだけです。リアル - 私は別口座で、共通プールからEAをオン・オフで切り替えています。スランプを脱したら、シグナルを開く。 興味本位ではなく、遅れをとらないようにするためです)。枝を見ているところです。 Georgiy Merts 2021.09.27 14:33 #3459 Uladzimir Izerski #:興味本位ではなく、最新の情報を得るため）。スレッドを見ていると 私のメインのアルパリリアルアカウントのリンクをお教えします。今、リーグ最高のTCが27人働いている。実は、自分で探せるんですよ。アルパリのランキングにあるんです。PAMMはStart_2016（アンダースコア付き、2016年初頭から動作、同じ名前でスペース付きのPAMMがあることが判明、当時は動作していたが、長い間閉鎖されていた）。 Georgiy Merts 2021.09.27 14:39 #3460 Roman Shiredchenko #:今のところ、FXとチャンスにこだわっているようですね。何もリーグと728 TSに、この普遍的な取引のアプローチで取引し、先物にモスクワ証券取引所で通常の取引に従事することを妨げるものではありません！. そうですね、そこで連盟はうまくいくかもしれませんねリーグディビジョンで3つのデモ口座を開設し、各シンボルに24のTSを置くのと同じことが必要です。そして - うまくいくものを選ぶことです。でも、もうそのためのリソースはないんです。しかし、口座から利益を引き出すとなると......考えることはできる。良くても来年まででしょう。その時に分かる。 1...339340341342343344345346347348349350351352353...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティの高いチャートです。
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
今日も金は上昇し、またリアルシステムはこの動きをほぼ完全に捉えていた。
その結果、9月にはすでに20％以上の非常に大きな利益があり、9月末までに失わないようにするのが良いと思います。
早く、早く...面白いことになりそうですね。
今のところ大丈夫です。マージンレベル1000％以上で毎月10％増を持続して3ヶ月目に入りました。すでにリーグ戦のTSは850を超え、アカウントには500ドル以上入っています
テーブルの読みは、すでにリアルからきているのですね。それとも、何か見落としがあったのでしょうか？
いいえ、テーブルのインデックスはデモ口座のものです。
本命は......別口座で、共通プールからその上でEAをオン・オフしているんです。
スランプを脱したときに、シグナルをオープンする予定です。
興味本位ではなく、遅れをとらないようにするためです)。枝を見ているところです。
私のメインのアルパリリアルアカウントのリンクをお教えします。今、リーグ最高のTCが27人働いている。実は、自分で探せるんですよ。アルパリのランキングにあるんです。PAMMはStart_2016（アンダースコア付き、2016年初頭から動作、同じ名前でスペース付きのPAMMがあることが判明、当時は動作していたが、長い間閉鎖されていた）。
そうですね、そこで連盟はうまくいくかもしれませんねリーグディビジョンで3つのデモ口座を開設し、各シンボルに24のTSを置くのと同じことが必要です。そして - うまくいくものを選ぶことです。でも、もうそのためのリソースはないんです。しかし、口座から利益を引き出すとなると......考えることはできる。良くても来年まででしょう。その時に分かる。