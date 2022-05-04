リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 317

Georgiy Merts:

何度も言いますが、レナートさん、私は実行可能なモジュールが欲しい人には提供できますよ。そして、それぞれのシステムの動作原理から、私は秘密にしていませんが、どれも3セントとシンプルなものばかりです。好きなペアを選んでください

問題は同じで、有用なTSを選び、失敗したTSはそのうちに消すことです。残念ながら、今のところ直感的な判断で、しかも直感は苦手なんです...。

ローマン・シェリデンコという一人の男を見つけ、あなたのシステムを奪って素早く排出した。以上
 
Vladimir Baskakov:
ローマン・シェリデンコという一人の傑物がいて、あなたのシステムを受け継ぎ、素早く流してくれました。それだけです。

やったね...どんな「システム」？

システムは持っていない。私はあらゆる種類のシンプルなシステムのセットを持っていますが、これを通常のシステムに変えるには、時間的にオンとオフを切り替える必要があります。でも、オンとオフを切り替える方法がないんです。存在しないものを、どうしてローマは「奪う」ことができるのか。

何も持っていないのに、パスワードを配っているのだから、好きなように取引してください。暑さはどうした？
 
Vladimir Baskakov:
何も持ってないくせにパスワード配ってるんだから好きに取引しろよ。暑さはどうした？

言ったでしょ、この仕事は私のものだって。これが「熱」です。

私は日々、すべてのシステムを監視し、ローテーションを組んでいます。リーグには、まだ性能の良いシステムがあります。それが、私が目指してきたものです。達成したんだからいいじゃないですか。そして、既成のグラを 求めるのです。残念ながら、それは私には無理です。

私は監視のために尋ねた、私はあなたの聖杯を 必要としません。
 
Vladimir Baskakov:
私は監視のために尋ねた、私はあなたの聖杯を必要としません。

NOOOOOOOOO。必要なのは、聖杯 なのです。監視が必要な人はとっくに投資用パスワードを取っていて、必要なものはすべて監視しています。

しかし、あなたは、監視を必要としない - あなたは聖杯を必要としています。私は、残念ながら持っていません。

投資用パスワードは誰が持っていったのか？
 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質によるTSベスト20。

取引品質の高いTSチャートトップ5。

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。


 
このリーグ戦の話には展望がない。累積利益はゼロである。私たちは、マイナスのないプラスしか見せられない。
