リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 345 1...338339340341342343344345346347348349350351352...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.09.13 06:12 #3441 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.09.13 07:07 #3442 今週現在、XAUUSDとETHUSDのシンボルの24TSがリーグに接続されています。リーグシステムの総数は744となりました。 LTCUSD、XAGUSD、出来ればBRNを追加しようと思っています。 Uladzimir Izerski 2021.09.17 11:00 #3443 Georgiy Merts すべてのTCのスタートバランスは同じですか？また、初期バランスは どうなっているのか、写真から理解しやすいように。おそらく、TSと仕事の接続時間が違うのでしょうが、それは問題ではありません。 Roman Shiredchenko 2021.09.17 11:15 #3444 Uladzimir Izerski #:すべてのTCのスタートバランスは同じですか？また、初期バランスは どうなっているのか、写真から理解しやすいように。おそらく、TSと作品の接続時期が違うのでしょうが、それは問題ではありません。 そこに、彼ら、彼女らが一同に会したとき、彼らは注ぐ。バランスはどれも同じでマイナスです。:-) 時間 - 弱いリターンを示す同じ、（異なるパラメータ、市場での時間やその他で） - 彼らは過最適化し、それだ。 Uladzimir Izerski 2021.09.17 11:31 #3445 Roman Shiredchenko #:そこに、全員が揃ったとき、彼らは流れ込んでくる--。バランスはすべて同じ、極小です。:-) 時間 - 弱いリターンを示す同じ、（異なるパラメータによって、市場での時間やその他） - 彼らは過剰最適化、それだ。 表の中で最も重要な資本の欄が欠けているのは、絵を完成させるためである）。 Georgiy Merts 2021.09.17 12:29 #3446 Uladzimir Izerski #:すべてのTCのスタートバランスは同じですか？また、初期バランスは どうなっているのか、写真から理解しやすいように。もしかしたら、TSと作品の接続時期が違うかもしれませんが、それは問題ではありません。 初期バランスはどうなっているのでしょうか？単純に最小ロットを一定にする仕組みです。最低残高がどうであったかは関係ないのでは？ TSと作品の接続時間はさすがに違う。それは、システムが許容できない挙動を示した後に過剰最適化される瞬間か、リーグ部門間の移行の瞬間のどちらかである。 Georgiy Merts 2021.09.17 12:31 #3447 Uladzimir Izerski #:表中の主要株主資本欄が欠落しており、全体像が把握できない)。 欠けているんです。 でも、「入札しすぎ」はないんです。すべてのTSには必ずSLが存在し、その値は1日の範囲（多くても0.7～0.9の日平均TR）を超えることはない。つまり、バランスチャートはエクイティチャートにかなり近いのです。 もちろん、正確なエクイティ・チャートが分かれば良いのですが。しかし、その計算があまりにも複雑であるため、断念せざるを得なかった。 Georgiy Merts 2021.09.17 12:33 #3448 現在、リーグには768名のTCが所属しています。 前回の金の急騰は、現実に投入された2つのシステムによって「捕捉」された。すでに9月の時点でレアルの利回りは16％です。9月末まで6％以上の損失を出さないことが最低限の課題です。9月末までに利回りを26%にすることが最大の課題です Uladzimir Izerski 2021.09.17 13:13 #3449 Georgiy Merts #:初期バランスはどうなっているのでしょうか？システムはただ動くだけ、しかも一定の最小ロットで。最低残高がどうであったかは関係ない？TSと作品の接続時間はさすがに違う。それは、システムが許容できない挙動を示した後に過剰最適化される瞬間か、リーグ部門間の移行の瞬間のどちらかである。 ありがとうございます。了解しました。悪意を持って聞いたわけではありません。 私には、このバランスは、TCの意義を正確に表しているとは思えません。チャートを見ても Georgiy Merts 2021.09.17 13:18 #3450 Uladzimir Izerski #:ありがとうございます。なるほど。悪意を持って聞いたわけではないんです。私には、このバランスは、TSの意義を正確に表しているとは思えません。チャートを見ても バランスなんて、まったくもってどうでもいい価値観です。 しかし、繰り返しになりますが、私はオーバードライバーを持っていませんし、各システムのSLは1日分の範囲を超えていません。つまり、この場合のバランスカーブは、エクイティカーブと大差ない。 1...338339340341342343344345346347348349350351352...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
今週現在、XAUUSDとETHUSDのシンボルの24TSがリーグに接続されています。リーグシステムの総数は744となりました。
LTCUSD、XAGUSD、出来ればBRNを追加しようと思っています。
すべてのTCのスタートバランスは同じですか？また、初期バランスは どうなっているのか、写真から理解しやすいように。おそらく、TSと仕事の接続時間が違うのでしょうが、それは問題ではありません。
すべてのTCのスタートバランスは同じですか？また、初期バランスは どうなっているのか、写真から理解しやすいように。おそらく、TSと作品の接続時期が違うのでしょうが、それは問題ではありません。
そこに、彼ら、彼女らが一同に会したとき、彼らは注ぐ。バランスはどれも同じでマイナスです。:-)
時間 - 弱いリターンを示す同じ、（異なるパラメータ、市場での時間やその他で） - 彼らは過最適化し、それだ。
そこに、全員が揃ったとき、彼らは流れ込んでくる--。バランスはすべて同じ、極小です。:-)
時間 - 弱いリターンを示す同じ、（異なるパラメータによって、市場での時間やその他） - 彼らは過剰最適化、それだ。
表の中で最も重要な資本の欄が欠けているのは、絵を完成させるためである）。
すべてのTCのスタートバランスは同じですか？また、初期バランスは どうなっているのか、写真から理解しやすいように。もしかしたら、TSと作品の接続時期が違うかもしれませんが、それは問題ではありません。
初期バランスはどうなっているのでしょうか？単純に最小ロットを一定にする仕組みです。最低残高がどうであったかは関係ないのでは？
TSと作品の接続時間はさすがに違う。それは、システムが許容できない挙動を示した後に過剰最適化される瞬間か、リーグ部門間の移行の瞬間のどちらかである。
表中の主要株主資本欄が欠落しており、全体像が把握できない)。
欠けているんです。
でも、「入札しすぎ」はないんです。すべてのTSには必ずSLが存在し、その値は1日の範囲（多くても0.7～0.9の日平均TR）を超えることはない。つまり、バランスチャートはエクイティチャートにかなり近いのです。
もちろん、正確なエクイティ・チャートが分かれば良いのですが。しかし、その計算があまりにも複雑であるため、断念せざるを得なかった。
現在、リーグには768名のTCが所属しています。
前回の金の急騰は、現実に投入された2つのシステムによって「捕捉」された。すでに9月の時点でレアルの利回りは16％です。9月末まで6％以上の損失を出さないことが最低限の課題です。9月末までに利回りを26%にすることが最大の課題です
初期バランスはどうなっているのでしょうか？システムはただ動くだけ、しかも一定の最小ロットで。最低残高がどうであったかは関係ない？
TSと作品の接続時間はさすがに違う。それは、システムが許容できない挙動を示した後に過剰最適化される瞬間か、リーグ部門間の移行の瞬間のどちらかである。
ありがとうございます。了解しました。悪意を持って聞いたわけではありません。
私には、このバランスは、TCの意義を正確に表しているとは思えません。チャートを見ても
ありがとうございます。なるほど。悪意を持って聞いたわけではないんです。
私には、このバランスは、TSの意義を正確に表しているとは思えません。チャートを見ても
バランスなんて、まったくもってどうでもいい価値観です。
しかし、繰り返しになりますが、私はオーバードライバーを持っていませんし、各システムのSLは1日分の範囲を超えていません。つまり、この場合のバランスカーブは、エクイティカーブと大差ない。