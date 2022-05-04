リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 315

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質によるTSベスト20。

トレードクオリティ別ベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。


 
リアルモニターはいつ登場するのか？
 
Vladimir Baskakov:
本当の意味でのモニタリングはいつになるのでしょうか？

モニタリング WHAT ?

昔、言ったでしょう、投資用のパスワードを希望者全員に教えることができるんです。そうすれば、好きなだけモニターすることができます。

他人の手で熱をかき集めるのは、私の役目ではないのです。

ご自身はどのくらいかき集めたのでしょうか？
 
いや、何度も言いますが、「ゼロ付近をうろうろすること」です。

それなら、自分で1円も稼いでないのに、何を熱く語っているんだ？
 
暑さはお金のためだけだと思っていませんか？仕事するときも暑いんだよ。 仕事する気にもならない。監視が必要なら、投資用パスワードを取得して、好きなものを監視すればいい。でも、あくまでも自分自身で。私の犠牲の上に成り立つものではありません。

その通り、熱量がお金になるんです、トレーディングでは。持っていないのだから、誰もあなたの投資家パスワードを必要としないわけです。
私は、あなたのアカウントの適切な監視を見るために尋ねました。あなたは、本当のことを何も示していないばかげた議論を見つける。なぜなら、あなたのアイデアは無効であり、効果的でなく、空虚であると知っているからです。しかし、あなたは2年間もそれを持ち続け、サイトのリソースを浪費し、なぜか理解不能な企てを投稿しているのです。
 
そのようなことはありません。熱はどんなものでも良い。

そして、馬鹿げた議論はあなたのものです。

700TSを持っています。そして、全員の監視を行うには、投資用パスワードを用意するしかないのです。でも、あなたはモニターなんてどうでもよくて、私を犠牲にして利益を得たいから必要ないんでしょう。いや、それは渡さない。自分で適切なTSを選び、好きなモニターを作る。

特に「サイトのリソースを無駄にしないように」という配慮は、愛すべきものです。

