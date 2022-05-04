リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 315 1...308309310311312313314315316317318319320321322...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.12.14 07:18 #3141 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティ別ベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 Georgiy Merts 2020.12.21 06:21 #3142 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティーのトップ5のチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 削除済み 2020.12.21 10:43 #3143 リアルモニターはいつ登場するのか？ Georgiy Merts 2020.12.21 12:02 #3144 Vladimir Baskakov: 本当の意味でのモニタリングはいつになるのでしょうか？ モニタリング WHAT ? 昔、言ったでしょう、投資用のパスワードを希望者全員に教えることができるんです。そうすれば、好きなだけモニターすることができます。 他人の手で熱をかき集めるのは、私の役目ではないのです。 削除済み 2020.12.21 13:15 #3145 Georgiy Merts:モニタリング WHAT ?昔、言ったでしょう、投資用のパスワードを希望者全員に教えることができるんです。そうすれば、好きなだけモニターすることができます。他人の手で熱をかき集めるのは、私の役目ではないのです。 ご自身はどのくらいかき集めたのでしょうか？ Georgiy Merts 2020.12.22 06:51 #3146 Vladimir Baskakov: ご自身でされたことはありますか？ いや、何度も言いますが、「ゼロ付近をうろうろすること」です。 削除済み 2020.12.22 18:45 #3147 Georgiy Merts:いや、何度も言いますが、「ゼロ付近をウロウロする」です。 それなら、自分で1円も稼いでないのに、何を熱く語っているんだ？ Georgiy Merts 2020.12.25 17:32 #3148 Vladimir Baskakov: それなら、自分で1円も稼いでないのに、何の熱を言ってるんだ？ 暑さはお金のためだけだと思っていませんか？仕事するときも暑いんだよ。 仕事する気にもならない。監視が必要なら、投資用パスワードを取得して、好きなものを監視すればいい。でも、あくまでも自分自身で。私の犠牲の上に成り立つものではありません。 削除済み 2020.12.26 05:01 #3149 Georgiy Merts:暑さはお金のためだけだと思っていませんか？仕事するときも暑いんだよ。 仕事する気にもならない。監視が必要なら、投資用パスワードを取得して、好きなものを監視すればいい。でも、あくまでも自分自身で。私の犠牲の上に成り立つものではありません。 その通り、熱量がお金になるんです、トレーディングでは。持っていないのだから、誰もあなたの投資家パスワードを必要としないわけです。私は、あなたのアカウントの適切な監視を見るために尋ねました。あなたは、本当のことを何も示していないばかげた議論を見つける。なぜなら、あなたのアイデアは無効であり、効果的でなく、空虚であると知っているからです。しかし、あなたは2年間もそれを持ち続け、サイトのリソースを浪費し、なぜか理解不能な企てを投稿しているのです。 Georgiy Merts 2020.12.26 07:21 #3150 Vladimir Baskakov: その通り、熱量がお金になるんです、取引では。持っていないのだから、誰もあなたの投資家パスワードを必要としない。 Tcの通常監視をお願いしました。あなたは、何も本当のことを示さないために、ばかげた議論を見つける。なぜなら、あなたは自分のアイデアが無効で、効果がなく、空っぽであることを知っているからです。しかし、あなたはそれを2年間も持ち続け、サイトのリソースを浪費し、なぜか理解不能なスキームを投稿しています。 そのようなことはありません。熱はどんなものでも良い。 そして、馬鹿げた議論はあなたのものです。 700TSを持っています。そして、全員の監視を行うには、投資用パスワードを用意するしかないのです。でも、あなたはモニターなんてどうでもよくて、私を犠牲にして利益を得たいから必要ないんでしょう。いや、それは渡さない。自分で適切なTSを選び、好きなモニターを作る。 特に「サイトのリソースを無駄にしないように」という配慮は、愛すべきものです。 1...308309310311312313314315316317318319320321322...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
本当の意味でのモニタリングはいつになるのでしょうか？
モニタリング WHAT ?
昔、言ったでしょう、投資用のパスワードを希望者全員に教えることができるんです。そうすれば、好きなだけモニターすることができます。
他人の手で熱をかき集めるのは、私の役目ではないのです。
ご自身でされたことはありますか？
いや、何度も言いますが、「ゼロ付近をウロウロする」です。
それなら、自分で1円も稼いでないのに、何の熱を言ってるんだ？
暑さはお金のためだけだと思っていませんか？仕事するときも暑いんだよ。 仕事する気にもならない。監視が必要なら、投資用パスワードを取得して、好きなものを監視すればいい。でも、あくまでも自分自身で。私の犠牲の上に成り立つものではありません。
その通り、熱量がお金になるんです、取引では。持っていないのだから、誰もあなたの投資家パスワードを必要としない。
そのようなことはありません。熱はどんなものでも良い。
そして、馬鹿げた議論はあなたのものです。
700TSを持っています。そして、全員の監視を行うには、投資用パスワードを用意するしかないのです。でも、あなたはモニターなんてどうでもよくて、私を犠牲にして利益を得たいから必要ないんでしょう。いや、それは渡さない。自分で適切なTSを選び、好きなモニターを作る。
特に「サイトのリソースを無駄にしないように」という配慮は、愛すべきものです。