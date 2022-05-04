リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 158 1...151152153154155156157158159160161162163164165...360 新しいコメント Artem Prischepa 2019.07.03 06:35 #1571 Georgiy Merts: すでにそこにあるものが、いったいどうやって現れるのか。 何度も言いますが、私は3年以上前のリアルアカウントを持って います。それすらも、時折、野良犬のような投資を受けることがあります。 1年前は壊滅的に衰退し、完全に閉鎖しようかと思ったほどです。しかし、リーグのおかげで地盤沈下から這い上がり始め、現時点では低迷は深刻だが、もはや破滅的な状況ではない。そうですね、夏までには完全に抜け出せるだろうと思っていました、年明けは心強いです。残念ながら4月は不発に終わり、今頃になってようやく3月下旬の水準に戻りました。 次はどうなるかな...。 私は、一攫千金の可能性に幻想を抱いているわけではありません。はい、そして良いトピックはアルテムを提起し、彼が誰にもなって申し訳ありませんが、言うべきことの名誉について考えることがある、最初に彼の応答を待つようにしたい... ジョー、誇大妄想的なエゴの喜劇はやめてくれ。10代の衝動的な若者か、コンプレックスを抱えたおじいちゃんのような顔をしていますね。そして、私の2つ目の質問には、すぐにでも答えた方がいい。 つまり、あなたの考えるリアルアカウントとは何でしょうか？働かなくても生きていける口座なのか？それとも、500〜600ドル＋αで、失っても構わないという口座でしょうか？あなたの "リアルアカウント "は、どちらにより適していますか？ Georgiy Merts 2019.07.03 08:14 #1572 Artem Prischepa: ジョー、誇大妄想的なエゴの喜劇はやめてくれ。:D 10代の衝動的な若者か、コンプレックスを抱えたおじいちゃんみたいな顔をしていますね。そして、私の2つ目の質問には、すぐにでも答えた方がいい。 つまり、あなたの考えるリアルアカウントとは何でしょうか？働かなくても生きていける口座なのか？それとも、500〜600ドル＋αで、失っても構わないという口座でしょうか？あなたの "リアルアカウント "は、どちらにより適していますか？ うん。 だから、アルテム、私は「コンプレックスを抱えたおじいちゃん」なんだ。だから、もう金儲けは信じないんだ。ただ、時間がないんです。そして、お金がないことが明らかになったとき、その高尚さに感謝するようになるのです。それで、リーグを始めたのですが、やりがいがあって楽しいですね。 実際の口座は PAMMです。2016年初頭からずっとあるんですよ。先ほども言いましたが、深いドローダウンに陥っていたのです。もちろん、500～600円強ですが、「失うものがない」ということについては、私は、あなたのように、○○ではなく、田舎の真ん中に住んでいて、年金も200円以下です。 だから、私にとっては大金なんです。しかも、この口座を3回以上増やすことができれば、もう「働かなくても存在できる」のです。モスクワの人たちは150ドルから200ドルでどうやって生活しているのか知らないが、地方出身者にとってはかなり現実的な話である。 Eduard_D 2019.07.03 09:26 #1573 <br /> translate="no">です。 ゲオルギー・メルツ だから、アルテム、私は「コンプレックスを抱えたおじいちゃん」なんだ。だから、もう金儲けは信じないんだ。ただ、時間がないんです。 最後のフレーズは、B.ストルガツキーが書いたものです。 - 時間がない」先生は、ある種の絶望感さえ 漂わせて言った。彼はシートにもたれかかり、両手を膝の上に置いたが、すぐにまた猫背になり、ストラップにぶら下がりそうに なった。- 完全に」と繰り返した。 - 絶対に時間がない。 そして、私もその問題を感じ始めています((. Yuriy Asaulenko 2019.07.03 14:42 #1574 Georgiy Merts: うん。 まあ...私は「コンプレックスを抱えたおじいちゃん」なので、もうお金を稼ぐということは考えていないのです。ただ、時間がないんです。そして、お金がないことが明らかになったとき、その高尚さに感謝するようになるのです。だから、リーグを始めたんです。役に立つし、楽しいですよ。 おじいちゃんはおそらく、4％で銀行に格納することはできませんいくつかの貯蓄を持っており、かなりリスクフリーと10〜15％までそれらを作るために特に緊張していない。さらに、それは運が良ければの話ですが。そして同時に、不滅のリーグを紡ぎ続ける。 Georgiy Merts 2019.07.03 14:55 #1575 Yuriy Asaulenko: お爺さんはおそらく4％で銀行に預けておける貯蓄を持っていると思いますが、かなりリスクフリーで、あまり努力しなくても、10～15％までの利益を得ることができるのです。さらに、それは運が良ければの話ですが。そして同時に、不滅のリーグを回し続けるのです。 理解できない。それが貯金とどう関係があるのでしょうか？ そして、個人的には銀行に預けるよりもドルで保管する方が好きです。 10～15％を作るために本当に無理をしていない」ということについてですが、それはどういうことでしょうか？ そして、リーグ戦は...。なぜそんなに執着するのですか？必要ですか？使ってみてください。必要なければ使わなければいいのです。 まるで、誰かに莫大な利益を約束したような......。とはいえ、どこにも一言も言っていないのですが...。 Yuriy Asaulenko 2019.07.03 15:03 #1576 Georgiy Merts: そして、リーグは...なぜそんなに執着するのですか？必要ですか？使ってみてください。必要なければ使わなければいいのです。 まるで、誰かに莫大な収入を約束したような...。とはいえ、どこにも一言も言っていないのだが......。 あなたのリーグに執着しているわけではありません。好きだから、必要だと思うから、いいじゃないですか。所得を全く申告していない。 ただ、リーグと一緒に、他のこともあまり苦労せずにできると言っただけです。そして、収入が減ってしまうのです。 まあ、そうでないなら、ダメですね。 頑張ってください。 Eduard_D 2019.07.03 16:38 #1577 Yuriy Asaulenko:お爺さんはおそらく4％で銀行に預けておける貯蓄を持っていると思いますが、かなりリスクフリーで、あまり努力しなくても、10～15％までの利益を得ることができるのです。さらに、それは運が良ければの話ですが。そして同時に、不滅のリーグを紡ぎ続ける。 由利さん、リスクなしで無理なく10～15％稼ぐ？もしそうなら、モニタリングのリンクを投げてください。リンクを貼らないということは、自分が稼がない、人に教えないということです。 ZS.ニューラルネットワークが あるから、秘策が解けず、繰り返されることもない。 Yuriy Asaulenko 2019.07.03 17:00 #1578 Eduard_D: 由利さん、リスクなしで無理なく10～15％稼げていますか？その場合、モニターへのリンクを送ってください。リンクを渡さないということは、稼げないということであり、人に教えてはいけないということです。 ZS.ニューラルネットワークがあるから、秘策が解けず、繰り返されないんですね。 )))私のお金のことは、あなたには関係ないことです。何の興味もないはずです。今後のために覚えておいてください。そして、そのような可能性を信じるか信じないかは、あなたの問題です。私は誰かに教えるわけでもなく、計画するわけでもなく、そういう可能性があるということをお知らせしているだけです。ちなみに、あなたではありません）。望む者は誰でも、方法を見つけることができる）。 10-15%はニューラルネットワークの必要性がない。 Eduard_D 2019.07.03 17:45 #1579 Yuriy Asaulenko: )))私のお金のことは、あなたには関係ないことです。何の興味もないはずです。今後のために覚えておいてください。そして、そのような可能性を信じるか信じないかは、あなた次第です。私は誰かに教えるわけでもなく、計画するわけでもなく、そういう可能性があるということをお知らせしているだけです。ちなみに、あなたではありません）。 望む者は誰でも、方法を見つけることができる）。 ZZY 10～15％程度であれば、ニューラルネットワークは必要ない。 落ち着いてください、私はあなたの借金に興味はありません。自分たちで対処してください。 がんばってください。 Eduard_D 2019.07.03 22:30 #1580 EMAFlatRTS（EURUSD）のバランスチャートが初期化関数（投稿番号1517）とEALigue_Free.ex5マジック640150からの入力パラメータと一致しないことを検出。 私の理解が正しければ、彼らの取引は同一であったはずです。 以下は、私が実行したEMAFlatRTSの入力パラメータです。 その2018.07.22～2019.07.01のバランスチャートはこちらです。 そして、これはEALigue_Free.ex5 magic 640150の同期間のバランスチャートです。 1...151152153154155156157158159160161162163164165...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すでにそこにあるものが、いったいどうやって現れるのか。
何度も言いますが、私は3年以上前のリアルアカウントを持って います。それすらも、時折、野良犬のような投資を受けることがあります。 1年前は壊滅的に衰退し、完全に閉鎖しようかと思ったほどです。しかし、リーグのおかげで地盤沈下から這い上がり始め、現時点では低迷は深刻だが、もはや破滅的な状況ではない。そうですね、夏までには完全に抜け出せるだろうと思っていました、年明けは心強いです。残念ながら4月は不発に終わり、今頃になってようやく3月下旬の水準に戻りました。
次はどうなるかな...。
私は、一攫千金の可能性に幻想を抱いているわけではありません。はい、そして良いトピックはアルテムを提起し、彼が誰にもなって申し訳ありませんが、言うべきことの名誉について考えることがある、最初に彼の応答を待つようにしたい...
ジョー、誇大妄想的なエゴの喜劇はやめてくれ。10代の衝動的な若者か、コンプレックスを抱えたおじいちゃんのような顔をしていますね。そして、私の2つ目の質問には、すぐにでも答えた方がいい。
つまり、あなたの考えるリアルアカウントとは何でしょうか？働かなくても生きていける口座なのか？それとも、500〜600ドル＋αで、失っても構わないという口座でしょうか？あなたの "リアルアカウント "は、どちらにより適していますか？
うん。
だから、アルテム、私は「コンプレックスを抱えたおじいちゃん」なんだ。だから、もう金儲けは信じないんだ。ただ、時間がないんです。そして、お金がないことが明らかになったとき、その高尚さに感謝するようになるのです。それで、リーグを始めたのですが、やりがいがあって楽しいですね。
実際の口座は PAMMです。2016年初頭からずっとあるんですよ。先ほども言いましたが、深いドローダウンに陥っていたのです。もちろん、500～600円強ですが、「失うものがない」ということについては、私は、あなたのように、○○ではなく、田舎の真ん中に住んでいて、年金も200円以下です。 だから、私にとっては大金なんです。しかも、この口座を3回以上増やすことができれば、もう「働かなくても存在できる」のです。モスクワの人たちは150ドルから200ドルでどうやって生活しているのか知らないが、地方出身者にとってはかなり現実的な話である。
だから、アルテム、私は「コンプレックスを抱えたおじいちゃん」なんだ。だから、もう金儲けは信じないんだ。ただ、時間がないんです。
最後のフレーズは、B.ストルガツキーが書いたものです。
- 時間がない」先生は、ある種の絶望感さえ 漂わせて言った。彼はシートにもたれかかり、両手を膝の上に置いたが、すぐにまた猫背になり、ストラップにぶら下がりそうに なった。- 完全に」と繰り返した。 - 絶対に時間がない。
そして、私もその問題を感じ始めています((.
まあ...私は「コンプレックスを抱えたおじいちゃん」なので、もうお金を稼ぐということは考えていないのです。ただ、時間がないんです。そして、お金がないことが明らかになったとき、その高尚さに感謝するようになるのです。だから、リーグを始めたんです。役に立つし、楽しいですよ。
おじいちゃんはおそらく、4％で銀行に格納することはできませんいくつかの貯蓄を持っており、かなりリスクフリーと10〜15％までそれらを作るために特に緊張していない。さらに、それは運が良ければの話ですが。そして同時に、不滅のリーグを紡ぎ続ける。
理解できない。それが貯金とどう関係があるのでしょうか？
そして、個人的には銀行に預けるよりもドルで保管する方が好きです。
10～15％を作るために本当に無理をしていない」ということについてですが、それはどういうことでしょうか？
そして、リーグ戦は...。なぜそんなに執着するのですか？必要ですか？使ってみてください。必要なければ使わなければいいのです。
まるで、誰かに莫大な利益を約束したような......。とはいえ、どこにも一言も言っていないのですが...。
あなたのリーグに執着しているわけではありません。好きだから、必要だと思うから、いいじゃないですか。所得を全く申告していない。
ただ、リーグと一緒に、他のこともあまり苦労せずにできると言っただけです。そして、収入が減ってしまうのです。
まあ、そうでないなら、ダメですね。
頑張ってください。
由利さん、リスクなしで無理なく10～15％稼ぐ？もしそうなら、モニタリングのリンクを投げてください。リンクを貼らないということは、自分が稼がない、人に教えないということです。
ZS.ニューラルネットワークが あるから、秘策が解けず、繰り返されることもない。
)))私のお金のことは、あなたには関係ないことです。何の興味もないはずです。今後のために覚えておいてください。そして、そのような可能性を信じるか信じないかは、あなたの問題です。私は誰かに教えるわけでもなく、計画するわけでもなく、そういう可能性があるということをお知らせしているだけです。ちなみに、あなたではありません）。望む者は誰でも、方法を見つけることができる）。
10-15%はニューラルネットワークの必要性がない。
落ち着いてください、私はあなたの借金に興味はありません。自分たちで対処してください。
がんばってください。
EMAFlatRTS（EURUSD）のバランスチャートが初期化関数（投稿番号1517）とEALigue_Free.ex5マジック640150からの入力パラメータと一致しないことを検出。
私の理解が正しければ、彼らの取引は同一であったはずです。
以下は、私が実行したEMAFlatRTSの入力パラメータです。
その2018.07.22～2019.07.01のバランスチャートはこちらです。
そして、これはEALigue_Free.ex5 magic 640150の同期間のバランスチャートです。