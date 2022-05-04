リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 316

新しいコメント
削除済み  
Georgiy Merts:

監視なんてどうでもよくて、私を犠牲にして儲けたいから必要ないんでしょう。

Zhoraさん、それは真珠です!永久に赤字なんだから儲けようぜ青色のもので仕上げる。
 
Vladimir Baskakov:
Zhoraは真珠です!自分も永久に赤字なんだし、稼ごうよ。青色のもので仕上げる。

だから赤字なんだよ、何もしないで儲けろってww

そこに異を唱えているのです。

当たり前だ。そんなフリーダムな人に、私は何もしません。私のデータを使いたいなら問題ありません、投資パスワードはスレッドの上に書いてありますから、それを複製してあげればいいのです。そして、自分の好きなようにやってほしいということであれば、それはそれで結構です。自分の好きなようにやる。

削除済み  
Georgiy Merts:

だから赤字なんだよ、何もしないで儲けろってww

そこに異を唱えているのです。

当たり前だ。そんなフリーダムな人に、私は何もしません。私のデータを使いたいなら問題ありません、投資パスワードはスレッドの上に書いてありますから、それを複製してあげればいいのです。そして、自分の好きなようにやってほしいということであれば、それはそれで結構です。自分の好きなようにやる。

ゾーラ 適正に出会う、追いかけない。グッドラック
 
Vladimir Baskakov:
ゾーラ 適正に出会ったら、追い込まないことです。グッドラック

適正とは、お前みたいなクズの策略に乗らないことだ。私はシステムを監視しているのですが、あなたは監視について愚痴をこぼしに来ただけなのですね。あなた自身は、まったく努力する気がないのですね。

 

バカと何を話すんだ？


削除済み  
Georgiy Merts:

適正とは、お前みたいなクズの策略に乗らないことだ。私はシステムを監視しているのですが、あなたは監視について愚痴をこぼしに来ただけなのですね。全く努力しないわけではありません。

自分のアイデアが無であることを証明するために、モニタリングが必要なのです。
だから、ないんです。
Zhora you 0.
 
Georgiy Merts:
...700TSを持っています ...

累積でゼロ付近となる

は1組（TC）を残し、スピードアップさせる。

 
Vladimir Baskakov:
モニタリングは、あなたのアイデアが無価値であることを証明するために必要です。
だから、ないんです。
Zhora you 0.

その考え方も理解しているのでしょうか？

私の考えは、どんな時でもプラスサイドで取引できるシステムをテストしておくことです。

全部持っています。

他に何が必要なのか、理解できない。何度も言いますが、リーグは稼ぐための基盤であって、稼ぐことそのものではないのです。その中でメインとなるのは、実際の取引でシステムのオンとオフを切り替えるという考え方です。そして、私にはそれがない。私も苦手なんですよ。私の本当のトレードは、ほとんど直感的なものなんです。

 
Renat Akhtyamov:

累積でゼロ付近となる

一足（TC）を残して、スマートにする。

さて、もう一度言いますが、レナート、私は希望する人に実行可能なモジュールを提供することができます。それぞれのシステムの原理は秘密にしていません。どれも3セントとシンプルなものばかりです。好きなペアを選んでください

問題は同じで、有用なTSを選び、失敗したTSはそのうちに消すことです。残念ながら、今のところ直感的な判断で、しかも直感は苦手なんです...。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。


1...309310311312313314315316317318319320321322323...360
新しいコメント