ルールではレバレッジ1:500までしか使用できないので、加入者向けにシグナルを販売 する場合、レバレッジ1:1000で約1ヶ月間自分の口座で取引したことが影響するのか知りたいのです。誰が意識しているのか。
Konstantin Lebedev:

トレーダーになるには、少なくとも2ヶ月以上前の取引履歴のあるリアル口座が必要であることは、ここでなくてもどこかで見たことがあり、今は見つかっていないので、証拠を持って述べることはしません。私は多くのルールを学び、シグナルと購読についてもっと読まなければなりません、そうすればすべてが私個人にとって明確になります。

シグナルや販売ロボットがなくても、今日から売り手として申し込むことができます。ブローカーでのレバレッジ変更、500以下

 
Vladimir Baskakov:

シグナルや販売ロボットがなくても、今日から売り手として申し込むことができます。レバレッジはブローカーで変更する必要があり、500を超えないこと

もし、あなたが急いで必要なものを知っているならば、まず、口座が利益を伴って継続的に成長することを証明する基盤を作る必要があります。 一方、私がすでに50％の利益を出した30ドルの預金を持っている場合、私はほとんど人々や将来の加入者が私を信頼できることを説得することはできません。つまり、自分のリアル口座を1000ドル程度にした上で、自分のシグナルの購読者を探さなければならないのです。しかし、2048×1536ピクセル以上の解像度を持つセラーの写真を作ることは、私にとってより困難なことであり、セラーのアプリケーションはそのような条件でなければ受け付けられないからです。携帯電話で撮影してみたが、画質も解像度も良くない。 デジタルカメラも持っていない。 良い入金をしようと思ったら、パスポートのページを必要な寸法で完璧に撮影してくれる専門の写真館に行き、売却の 申請をしなければならないことが分かった。どうしたらいいと思いますか？

Konstantin Lebedev:


写真はimgonlineで編集し、サイズに忠実に再現しています。今すぐ登録、まだ合格するかどうかわからない
 
でないと時間がかかってしまいます。
 
私は50 000 quidのデモアカウントを 作成し、その上で購読を手配しようとしています。 その無料の値は本当に誰にも必要とされていないが、私は最初に私の信号を購読することによって、それを自分でチェックし、したがって、それが可能かどうかを学ぶことができます。 Mt4で自分のシグナルを見つける方法がわかりません。そこには検索がないので、もしかしたら誰かが教えてくれるかもしれません。

Konstantin Lebedev:
成功したわけでもなく、同じブローカーを選んだのは、ナシ。mt4ではもっと簡単かもしれませんが、私は試していません。
 
Konstantin Lebedev:
信号については別スレッドが あります
 

それでも、加入者はすでに慎重になっている。彼らは、ほとんどの凸凹を手に入れました。以前は、このような信号が恐ろしいほどの勢いで打たれていたのです。現在、ある信号はモニター後2ヶ月近く経過し、別の信号は1ヶ月近く経過しても加入者が20名と30名しかいない状態です。そして、「モニタリングの結果、戦略が変わった」というネガティブな感想を書かれます。


 
Vasiliy Pushkaryov:

何もせず、一部の人にお金を流出させる-というメタクオートの方針が理解できました。
