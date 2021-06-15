登録者数1200人!!! - ページ 172

danminin:

以下は、別のシグナルサービスによる株式グラフです。

...

なんで同じことが2つのスレッドで議論されるようにしたんだ？
自分の中で議論する -https://www.mql5.com/ru/forum/321793
そうでなければスパムとみなされる．

 
このトピックに関係のないコメントは、「シグナルサービスには、出金/補充を考慮しない株式グラフが必要 ですか？(最初の記事を読む)」とあります。
 

ここに、シグナルズサービスの悪い影響を受けた男がいる。彼が口座を監視したとたん、翌月は流出。

加入者がいないのに月300％稼げても問題ないのであれば、自分のためにトレードするだけです。


 
danminin:

何もかも理解できるわけがない。

出金と入金の繰り返し、ラインアップの急激な増減。

信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインをまったく直線にしない方法があるからです。

誰もが信号の質をエクイティーラインで評価する。

そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。

出金・補充なしのエクイティのグラフは 作れないのでしょうか？

開発者は「このようなチャートにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。

こちらのエクイティグラフは非常に正しいです。

ファッキン

 
EgorKim:

こちらで解説しています

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

 
danminin:

あなたは？そして、あなたの天才的なアイデア？)

次回は、過去の出金を無視してブローカーに出金依頼をする ))))

 
賛成が30人、反対が16人しかいないのに、あなたは分かっていない。

削除済み  
そうです、シグナルズサービスが 全てです ;)

 
8)

それだけではありません。また、インタビュー効果というのもあるそうです。

誰もが知っているタラスがインタビューに答えた直後、euはチャンネルを変えてタラスに対抗した。2、3ヵ月後にはすべてが終わっていた。

 
宣伝効果のようなものですか？ よし、では私の別のものを早く下げなければなりませんね。
