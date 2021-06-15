登録者数1200人!!! - ページ 172 1...165166167168169170171172173174175176177178179...230 新しいコメント Sergey Golubev 2019.09.08 13:56 #1711 danminin: 以下は、別のシグナルサービスによる株式グラフです。 以下は、別のシグナルサービスによる株式グラフです。... なんで同じことが2つのスレッドで議論されるようにしたんだ？ 自分の中で議論する -https://www.mql5.com/ru/forum/321793 そうでなければスパムとみなされる． Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост) 2019.09.08www.mql5.com Нужен, Не нужен, Не знаю... Vladimir Karputov 2019.09.08 14:43 #1712 このトピックに関係のないコメントは、「シグナルサービスには、出金/補充を考慮しない株式グラフが必要 ですか？(最初の記事を読む)」とあります。 Vasiliy Pushkaryov 2019.09.10 20:34 #1713 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 登録者数1200人!!! ヴァシリー・プシュカリョフ, 2019.08.30 22:11 ところで、ここにも購読者のために美しい物語を作る巨匠がいます。 ここに、シグナルズサービスの悪い影響を受けた男がいる。彼が口座を監視したとたん、翌月は流出。 加入者がいないのに月300％稼げても問題ないのであれば、自分のためにトレードするだけです。 EgorKim 2019.09.10 20:49 #1714 danminin: 別のシグナルサービスでのエクイティのグラフはこちらです。 こちらは、別のシグナルサービスによる株式比率のチャートです。 何もかも理解できるわけがない。 出金と入金の繰り返し、ラインアップの急激な増減。 信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインをまったく直線にしない方法があるからです。 誰もが信号の質をエクイティーラインで評価する。 そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。出金・補充なしのエクイティのグラフは 作れないのでしょうか？ 開発者は「このようなチャートにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。 こちらのエクイティグラフは非常に正しいです。 何を書いているのか、わかっているのですか？ "引き出し・補充を除いたエクイティグラフ"って！？ どうだ！) ファッキン Даниил Минин 2019.09.10 20:53 #1715 EgorKim: こちらのエクイティグラフは非常に正しいです。 何を書いているのか、わかっているのですか？ "引き出し・補充を除いたエクイティグラフ"って！？ どうだ！) ファッキン こちらで解説していますhttps://www.mql5.com/ru/forum/321793 Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост) 2019.09.08www.mql5.com Нужен, Не нужен, Не знаю... EgorKim 2019.09.10 20:56 #1716 danminin: すべてここで説明しています。https://www.mql5.com/ru/forum/321793 あなたは？そして、あなたの天才的なアイデア？) 次回は、過去の出金を無視してブローカーに出金依頼をする )))) Даниил Минин 2019.09.10 20:58 #1717 EgorKim: あなたは？そして、あなたの天才的なアイデア？) 次回は、過去の出金を無視してブローカーに出金依頼をする )))) 賛成が30人、反対が16人しかいないのに、あなたは分かっていない。 削除済み 2019.09.10 21:01 #1718 Vasiliy Pushkaryov: こいつにシグナルズサービスの悪影響が出てるんだよ。彼が口座を監視したとたんに、翌月には消えているのです。 私だったら、購読者がいないのに月300％でも問題ないなら、自分のためにトレードするだけです。 そうです、シグナルズサービスが 全てです ;) Vladimir Tkach 2019.09.10 21:06 #1719 Aleksandr Volotko: そうです、純粋にシグナルズのサービス に関することです ;) 8) それだけではありません。また、インタビュー効果というのもあるそうです。 誰もが知っているタラスがインタビューに答えた直後、euはチャンネルを変えてタラスに対抗した。2、3ヵ月後にはすべてが終わっていた。 Anatolii Zainchkovskii 2019.09.10 21:18 #1720 Vladimir Tkach: 8) それだけではありません。また、インタビュー効果というのもあるそうです。 誰もが知っているタラスがインタビューに答えた直後、euはチャンネルを変えてタラスに対抗した。2、3ヵ月後にはすべてが終わっていた。 宣伝効果のようなものですか？ よし、では私の別のものを早く下げなければなりませんね。 1...165166167168169170171172173174175176177178179...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんで同じことが2つのスレッドで議論されるようにしたんだ？
自分の中で議論する -https://www.mql5.com/ru/forum/321793
そうでなければスパムとみなされる．
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
登録者数1200人!!!
ヴァシリー・プシュカリョフ, 2019.08.30 22:11
ところで、ここにも購読者のために美しい物語を作る巨匠がいます。
ここに、シグナルズサービスの悪い影響を受けた男がいる。彼が口座を監視したとたん、翌月は流出。
加入者がいないのに月300％稼げても問題ないのであれば、自分のためにトレードするだけです。
別のシグナルサービスでのエクイティのグラフはこちらです。
こちらは、別のシグナルサービスによる株式比率のチャートです。
何もかも理解できるわけがない。
出金と入金の繰り返し、ラインアップの急激な増減。
信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインをまったく直線にしない方法があるからです。
誰もが信号の質をエクイティーラインで評価する。
そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。
出金・補充なしのエクイティのグラフは 作れないのでしょうか？
開発者は「このようなチャートにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。
こちらで解説しています
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
すべてここで説明しています。
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
賛成が30人、反対が16人しかいないのに、あなたは分かっていない。
こいつにシグナルズサービスの悪影響が出てるんだよ。彼が口座を監視したとたんに、翌月には消えているのです。
私だったら、購読者がいないのに月300％でも問題ないなら、自分のためにトレードするだけです。
そうです、シグナルズサービスが 全てです ;)
