Nataliia Ulianova:
それと質問なんですが、オープニングで30ドルが最低コストと書いてあるのに、20ドルのシグナルはどこから出ているのでしょうか？
19世紀のものです。
 
ヤングジェネレーションD))))

これらのアカウントはとっくに消えています。そうでなければ、モデレーターが私の投稿を削除していたでしょう。

 
タキヤングさん、そうなんですね;)
Vasiliy Pushkaryov:

日間10％以上の上昇は、すでにまた疑問符がつく。再び超利益を追い求める。ターボ・ハムスターのときは、「1カ月で3敗目なんてありえない」と思い、嘆いたものです。以下は、数日前の別信号での同じモヤモヤについてです。


だから「クロコダイル」も同じ運命をたどることになりそうだ。でも、ブックマークに入れましたよ、それにしても面白いですね。

まあ、幸先の良いスタートですし...。何れも
 
Vladimir Baskakov:

その事実そのものが印象的です。すると、なんと白鳥が飛んできた？

その後、さらに3カ月間低迷した。半年で、5％の利益。最後まで持ちこたえた購読者....

Vasiliy Pushkaryov:
はい、3,000本を超える短いスパンでした。1週間か2週間でした。しかし、それでも記録は残る。
この人の戦略、>>800人の登録者がすでに100％自動で？ロシアから
 
Vladimir Baskakov:
既に>>800の登録者がいて、100%自動の奴の戦略ってなんだ？ロシアから

クラシックオーバーローンの平均化装置。


 

さて、モニター前のいつものことですが、スタイルが全く違いますね。


Vladimir Tkach:

さて、モニター前のいつものことですが、スタイルが全く違いますね。


本当にAlexander Kr.のものなのでしょうか？スキャルピングのようです。
 
このような有名なDCには、非常に優れたヒストリーアーティストがいるはずです。

***

