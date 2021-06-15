登録者数1200人!!! - ページ 179 1...172173174175176177178179180181182183184185186...230 新しいコメント 削除済み 2019.10.03 21:37 #1781 Nataliia Ulianova: それと質問なんですが、オープニングで30ドルが最低コストと書いてあるのに、20ドルのシグナルはどこから出ているのでしょうか？ 19世紀のものです。 Ivan Butko 2019.10.03 22:37 #1782 Nataliia Ulianova: それと質問なのですが、開封時に30ドルが最低コストと書いてあるのに、20ドルのシグナルはどこから来るのでしょうか？ ヤングジェネレーションD)))) これらのアカウントはとっくに消えています。そうでなければ、モデレーターが私の投稿を削除していたでしょう。 Nataliia Ulianova 2019.10.03 22:39 #1783 Ivan Butko: 若い世代D))))) これらのアカウントはとっくに消えています。そうでなければ、モデレーターが私の投稿を削除していたでしょう。 タキヤングさん、そうなんですね;) 削除済み 2019.10.04 23:10 #1784 Vasiliy Pushkaryov: 日間10％以上の上昇は、すでにまた疑問符がつく。再び超利益を追い求める。ターボ・ハムスターのときは、「1カ月で3敗目なんてありえない」と思い、嘆いたものです。以下は、数日前の別信号での同じモヤモヤについてです。 だから「クロコダイル」も同じ運命をたどることになりそうだ。でも、ブックマークに入れましたよ、それにしても面白いですね。 まあ、幸先の良いスタートですし...。何れも Anatoliy Koscheev 2019.10.04 23:26 #1785 Vladimir Baskakov: その事実そのものが印象的です。すると、なんと白鳥が飛んできた？ その後、さらに3カ月間低迷した。半年で、5％の利益。最後まで持ちこたえた購読者.... 削除済み 2019.10.06 14:43 #1786 Vasiliy Pushkaryov: はい、3,000本を超える短いスパンでした。1週間か2週間でした。しかし、それでも記録は残る。 この人の戦略、>>800人の登録者がすでに100％自動で？ロシアから Vladimir Tkach 2019.10.06 15:23 #1787 Vladimir Baskakov: 既に>>800の登録者がいて、100%自動の奴の戦略ってなんだ？ロシアから クラシックオーバーローンの平均化装置。 Vladimir Tkach 2019.10.06 15:26 #1788 さて、モニター前のいつものことですが、スタイルが全く違いますね。 削除済み 2019.10.06 16:16 #1789 Vladimir Tkach:さて、モニター前のいつものことですが、スタイルが全く違いますね。 本当にAlexander Kr.のものなのでしょうか？スキャルピングのようです。 EgorKim 2019.10.06 16:26 #1790 Vladimir Tkach: さて、そしていつも通りモニター前のスタイルが全く違います。 このような有名なDCには、非常に優れたヒストリーアーティストがいるはずです。 *** 1...172173174175176177178179180181182183184185186...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それと質問なんですが、オープニングで30ドルが最低コストと書いてあるのに、20ドルのシグナルはどこから出ているのでしょうか？
ヤングジェネレーションD))))
これらのアカウントはとっくに消えています。そうでなければ、モデレーターが私の投稿を削除していたでしょう。
日間10％以上の上昇は、すでにまた疑問符がつく。再び超利益を追い求める。ターボ・ハムスターのときは、「1カ月で3敗目なんてありえない」と思い、嘆いたものです。以下は、数日前の別信号での同じモヤモヤについてです。
だから「クロコダイル」も同じ運命をたどることになりそうだ。でも、ブックマークに入れましたよ、それにしても面白いですね。
その事実そのものが印象的です。すると、なんと白鳥が飛んできた？
その後、さらに3カ月間低迷した。半年で、5％の利益。最後まで持ちこたえた購読者....
はい、3,000本を超える短いスパンでした。1週間か2週間でした。しかし、それでも記録は残る。
既に>>800の登録者がいて、100%自動の奴の戦略ってなんだ？ロシアから
クラシックオーバーローンの平均化装置。
さて、モニター前のいつものことですが、スタイルが全く違いますね。
このような有名なDCには、非常に優れたヒストリーアーティストがいるはずです。
