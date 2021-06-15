登録者数1200人!!! - ページ 177 1...170171172173174175176177178179180181182183184...230 新しいコメント 削除済み 2019.10.02 11:46 #1761 Vasiliy Pushkaryov: 彼らは無口です。10倍は少ないですね。 ある信号で書いたハムスターのおばさんがいます 信号があるナクデポと名前から察するに、戦闘気分なんだろう。彼女は古い信号を消した。10円玉なのかなぁ。 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 12:51 #1762 Vladimir Baskakov: 信号が来たナクデポと名前からして、熾烈なムードが漂っていますね。彼女は古い信号を消した。 セントなのか、そうでないのか。 日間10％以上の上昇、すでにまた疑問符が。再び超利益を追い求める。ターボ・ハムスターと一緒に不思議に思い、単純に1ヶ月で3敗目はあり得ないと泣きました。以下は、数日前の別信号での同じモヤモヤについてです。 だから「クロコダイル」も同じ運命をたどることになりそうだ。でも、ブックマークに入れましたよ、それにしても面白いですね。 Vladimir Tkach 2019.10.02 12:57 #1763 Vasiliy Pushkaryov:日間10％以上の上昇は、すでにまた疑問符がつく。再び超利益を追い求める。ターボ・ハムスターのときは、「1カ月で3敗目なんてありえない」と思い、嘆いたものです。以下は、数日前の別信号での同じモヤモヤについてです。だから「クロコダイル」も同じ運命をたどることになりそうだ。でも、やっぱり面白いのでブックマークしておきました。また、アジアセッションに 入り、再びほとんどが買われる。同じハムスターでも、恐竜の姿をしている。 そして、購読者がいない。せめて偽物はどこにあるんだ？どうやらチームは彼女を見捨てたようだ。彼女は一人で遊んでいる。 削除済み 2019.10.02 13:00 #1764 Vasiliy Pushkaryov: 男はサプライズが好きなんです。通信販売でイラン人を叱り、彼らは偽物だが私のものは正直だと言った Konstantin Lebedev 2019.10.02 18:23 #1765 私は言葉遣い249K USDに慣れることはできませんし、年間私は取引しているが、私は、誰もが私がK-何百とM-千を明らかに把握するのを助けることができるかどうか、数字の後ろの文字に興味がなかった彼らは3人の真ん中に、各信号の加入者数と底と上の文字で数字を示した方法を書くので、。 Aleksei Stepanenko 2019.10.02 18:31 #1766 キロ、メガ、ヤード...新しい波。 最初は「上品な感じ」だったんです。 ♪ then it was cool ♪ と思ったら、それは爆弾だった。 今、彼らはキャノンと言っている :) 削除済み 2019.10.02 18:37 #1767 Konstantin Lebedev: 現在、"000 "の代わりに "K "を使うのが一般的です。つまり、数千と同義である。 Andrey F. Zelinsky 2019.10.02 20:23 #1768 Vladimir Baskakov:現在、"000 "の代わりに "K "を使うのが一般的です。つ まり、千の代名詞 である。 のように、1000やキロは小文字の "k "で表記するのが正しい。 が、大文字の "K "は1024を表します。 Uladzimir Izerski 2019.10.02 20:40 #1769 ロシアの言葉にもあるんですよ。それが1,000人です。 5,000は5千円)それが5Kです。 削除済み 2019.10.02 22:29 #1770 Uladzimir Izerski:ロシアの言葉にもあるんですよ。それが1,000人です。 5,000は5千円)それが5Kです。 芝刈り機、ここにあり（K) 1...170171172173174175176177178179180181182183184...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
彼らは無口です。10倍は少ないですね。
ある信号で書いたハムスターのおばさんがいます
信号が来たナクデポと名前からして、熾烈なムードが漂っていますね。彼女は古い信号を消した。
日間10％以上の上昇、すでにまた疑問符が。再び超利益を追い求める。ターボ・ハムスターと一緒に不思議に思い、単純に1ヶ月で3敗目はあり得ないと泣きました。以下は、数日前の別信号での同じモヤモヤについてです。
だから「クロコダイル」も同じ運命をたどることになりそうだ。でも、ブックマークに入れましたよ、それにしても面白いですね。
また、アジアセッションに 入り、再びほとんどが買われる。同じハムスターでも、恐竜の姿をしている。そして、購読者がいない。せめて偽物はどこにあるんだ？どうやらチームは彼女を見捨てたようだ。彼女は一人で遊んでいる。
キロ、メガ、ヤード...新しい波。
最初は「上品な感じ」だったんです。
♪ then it was cool ♪
と思ったら、それは爆弾だった。
今、彼らはキャノンと言っている :)
現在、"000 "の代わりに "K "を使うのが一般的です。つ まり、千の代名詞 である。
のように、1000やキロは小文字の "k "で表記するのが正しい。
が、大文字の "K "は1024を表します。
ロシアの言葉にもあるんですよ。それが1,000人です。
5,000は5千円)それが5Kです。
