Uladzimir Izerski:

キーボードのポンドとコインはこちらです。

コインも週末は取引されない。いつものように嘘をつかないでください。
 
Vladimir Baskakov:
コインも週末は取引されない。いつものように嘘をつくな

土日もコインを取引するdtsがある（もちろんペア）。

 
Vasiliy Pushkaryov:

ここにも超利益の小話に騙された200人がいる。

そうですね。


それを見越したシステムとは、一体どのようなものなのでしょうか。ロットを計算すると、適度な食欲のみ。

Aleksei Stepanenko:

そうですね。

それを見越したシステムとは、一体どのようなものなのでしょうか。ロットを計算すると、適度な食欲のみ。

ただ、毎日BBを見なければならず、底値で 押し切られ、特別なことはしていない。何を騒いでいるんだ？
 
Vladimir Baskakov:
この騒ぎは何なんだ？

見ましたが、下火になるのではと思いました。トニックですが :)

 
Igor Makanu:

思いもよらないこともチェックできます。）

:))

私もこの問題を研究し、次のような結論に達しました。「1つの波の中に1つのディールがある」ということです。波は、短いものから長いものまで、自分の個性に合わせて取引を選ぶことができます。

一つの波の中で、ある瞬間に開かれた一つの方向の複数の取引は、実は一つの取引と同じであり、異なる時間に開かれたものであっても、一つの取引とは言い難いのです。ただ、ここは株が違うとか、いろいろ駆け引きがあって、FXではあまり効果的ではありません。

しかし、それはもちろん100％、自分自身の結論ではありません。結局のところ、どこかで始めなければならないのです。
Aleksei Stepanenko:

:))

私もこの問題を研究し、次のような結論に達しました。「1つの波の中に1つのディールがある」ということです。したがって、短い波から長い波まで、自分に合った波形を選んで取引することができます。

一つの波の中で、ある瞬間に一方向に開かれた複数の案件は、実は一つの案件であり、異なる時間に開かれたものでも、一つの案件とは言い難いのである。ただ、ここには、FXではあまり有効ではない、異なる株のような多くのゲームがあります。

しかし、それはもちろん百歩譲って、自分自身の結論ではありません。結局のところ、どこかで始めなければならないのです。
波動は20年ぐらい前に廃れたと思う
 
Vladimir Baskakov:
波動は20年ぐらい前に廃れたと思います。

1-2-3のことではないんです。普通の波のような値動きです。こんな感じ。

そして、もっと短い周期の波はこんな感じでしょうか。


Aleksei Stepanenko:

1-2-3のことではないんです。普通の波のような値動きです。こんな感じ。


ああ、ZZの方がよく見えるんですね
 
Vladimir Baskakov:
あ、ZZの方がよく見えるんですね。

そうですね、基本的にはジグザグですが、少し改良を加えています:)

これが、私が言いたかった「動き＋反発＝波動」です。

