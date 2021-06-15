登録者数1200人!!! - ページ 182 1...175176177178179180181182183184185186187188189...230 新しいコメント 削除済み 2019.10.12 22:15 #1811 Uladzimir Izerski: キーボードのポンドとコインはこちらです。 コインも週末は取引されない。いつものように嘘をつかないでください。 Andrey Dik 2019.10.13 00:06 #1812 Vladimir Baskakov: コインも週末は取引されない。いつものように嘘をつくな 土日もコインを取引するdtsがある（もちろんペア）。 Aleksei Stepanenko 2019.10.13 15:59 #1813 Vasiliy Pushkaryov: ここにも超利益の小話に騙された200人がいる。 そうですね。 それを見越したシステムとは、一体どのようなものなのでしょうか。ロットを計算すると、適度な食欲のみ。 削除済み 2019.10.13 16:16 #1814 Aleksei Stepanenko: そうですね。 それを見越したシステムとは、一体どのようなものなのでしょうか。ロットを計算すると、適度な食欲のみ。 ただ、毎日BBを見なければならず、底値で 押し切られ、特別なことはしていない。何を騒いでいるんだ？ Aleksei Stepanenko 2019.10.13 16:39 #1815 Vladimir Baskakov: この騒ぎは何なんだ？ 見ましたが、下火になるのではと思いました。トニックですが :) Aleksei Stepanenko 2019.10.13 17:02 #1816 Igor Makanu: 思いもよらないこともチェックできます。） :)) 私もこの問題を研究し、次のような結論に達しました。「1つの波の中に1つのディールがある」ということです。波は、短いものから長いものまで、自分の個性に合わせて取引を選ぶことができます。 一つの波の中で、ある瞬間に開かれた一つの方向の複数の取引は、実は一つの取引と同じであり、異なる時間に開かれたものであっても、一つの取引とは言い難いのです。ただ、ここは株が違うとか、いろいろ駆け引きがあって、FXではあまり効果的ではありません。 しかし、それはもちろん100％、自分自身の結論ではありません。結局のところ、どこかで始めなければならないのです。 削除済み 2019.10.13 17:21 #1817 Aleksei Stepanenko: :)) 私もこの問題を研究し、次のような結論に達しました。「1つの波の中に1つのディールがある」ということです。したがって、短い波から長い波まで、自分に合った波形を選んで取引することができます。 一つの波の中で、ある瞬間に一方向に開かれた複数の案件は、実は一つの案件であり、異なる時間に開かれたものでも、一つの案件とは言い難いのである。ただ、ここには、FXではあまり有効ではない、異なる株のような多くのゲームがあります。 しかし、それはもちろん百歩譲って、自分自身の結論ではありません。結局のところ、どこかで始めなければならないのです。 波動は20年ぐらい前に廃れたと思う Aleksei Stepanenko 2019.10.13 17:30 #1818 Vladimir Baskakov: 波動は20年ぐらい前に廃れたと思います。 1-2-3のことではないんです。普通の波のような値動きです。こんな感じ。 そして、もっと短い周期の波はこんな感じでしょうか。 削除済み 2019.10.13 17:34 #1819 Aleksei Stepanenko: 1-2-3のことではないんです。普通の波のような値動きです。こんな感じ。 ああ、ZZの方がよく見えるんですね Aleksei Stepanenko 2019.10.13 17:39 #1820 Vladimir Baskakov: あ、ZZの方がよく見えるんですね。 そうですね、基本的にはジグザグですが、少し改良を加えています:) これが、私が言いたかった「動き＋反発＝波動」です。 1...175176177178179180181182183184185186187188189...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
キーボードのポンドとコインはこちらです。
コインも週末は取引されない。いつものように嘘をつくな
土日もコインを取引するdtsがある（もちろんペア）。
ここにも超利益の小話に騙された200人がいる。
そうですね。
それを見越したシステムとは、一体どのようなものなのでしょうか。ロットを計算すると、適度な食欲のみ。
この騒ぎは何なんだ？
見ましたが、下火になるのではと思いました。トニックですが :)
思いもよらないこともチェックできます。）
:))
私もこの問題を研究し、次のような結論に達しました。「1つの波の中に1つのディールがある」ということです。波は、短いものから長いものまで、自分の個性に合わせて取引を選ぶことができます。
一つの波の中で、ある瞬間に開かれた一つの方向の複数の取引は、実は一つの取引と同じであり、異なる時間に開かれたものであっても、一つの取引とは言い難いのです。ただ、ここは株が違うとか、いろいろ駆け引きがあって、FXではあまり効果的ではありません。しかし、それはもちろん100％、自分自身の結論ではありません。結局のところ、どこかで始めなければならないのです。
波動は20年ぐらい前に廃れたと思います。
1-2-3のことではないんです。普通の波のような値動きです。こんな感じ。
そして、もっと短い周期の波はこんな感じでしょうか。
あ、ZZの方がよく見えるんですね。
そうですね、基本的にはジグザグですが、少し改良を加えています:)
これが、私が言いたかった「動き＋反発＝波動」です。