登録者数1200人!!! - ページ 176

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.01 23:29 #1751

multiplicator: 何もせず、一部の人にお金を流出させる-というメタクオートの方針が理解できました。

だろう ))。例を挙げると、2つ前の記事で初月165％だったあの看板娘。1年前、彼は1ヶ月で172人の購読者を集めた（下のスクリーンショット）。

しかし、その時、彼は8ヶ月間利益を出し続け、それぞれの月で1つのポジションから利益を出すことに成功したのです。明らかに偽物で、信号は削除されました。今年も月1ポジションが主な利益ですが、モニタリング前のここ2ヶ月はTP/SLが小さいロボットが作動し、なんとなく希薄になっているような気がします。しかし、人々はもうそれほど受け入れてはくれない。

削除済み 2019.10.01 23:55 #1752

Vasiliy Pushkaryov:

ノーマルとフェイクの見分け方は？誰もが1年間記録を残すことができるわけではありません。すぐにはわからない

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 00:30 #1753

Vladimir Baskakov: そして、正常なものと偽物をどう見分けるか。誰もが1年間記録を残すことができるわけではありません。すぐにはわからない。

1年間は守らなくてもいいんです。新しいシグナルが現れると、彼は取引履歴に1つのポジションを持つ - 月に1回、そしてこのポジションは8ヶ月間常に利益を上げているのです。20pips取るポジションで50～70％の利益、35～40pipsの損失で保証金消滅となります。しかし、これは起こらない、トレーダーは常に監視する前に、推測している。小さな取引がたくさん始まるのを監視した後、今はマイナスかプラスのどちらかになっています。昨年はほぼ毎月、そのような看板があったのですが、行政が撤去してしまいました。彼らは、トレードが反対方向に開く多数のセント口座の生き残りである。

そして、少しずつスマートなやり方をするようになった。そんな取引を3～4ヶ月、その後マニュアル取引、そしてまた2～3ヶ月の取引。あるいは、1ヵ月に何度もポジションを作るようになり、最大で300％まで伸びた。この信号の ように。今、ロボットは利益のあるポジションを希薄化し始め、追跡が難しくなっていますが、それは可能です。ただ、管理者がアカウントを無効にする理由を見つけるのは、おそらくもっと難しいでしょう。

削除済み 2019.10.02 00:41 #1754

Vasiliy Pushkaryov: 1年間記録する必要はありません。

1ポジション/月で契約する人

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 00:55 #1755

Vladimir Baskakov: 1ポジション/月で購読する人

月1回の募集はモニター募集になります。このポジションは、履歴をより立派に見せるために、10または30の取引で構成されている場合があります。誰もが履歴を丹念に見ているわけではありません。モニタリングに接続した後は、取引活動を維持するために、1日おきにランダムに取引することができます。 例えば5月2日に5月の収益率が70％の口座をモニターした場合、6月末までの取引履歴を登録した加入者を簡単に待つことができるのです。上のスクリーンショットで、2018年、49ドルのシグナルの加入者が172人いることがわかります。それが約1カ月。今年、この著者は30ドルの価値のあるシグナルを持ち、34人の購読者しかおらず、すでに約12の否定的なフィードバックがある。だから、この戦略は効果を失いつつある。

削除済み 2019.10.02 00:57 #1756

Vasiliy Pushkaryov: 1ヶ月に1アイテム

何か考えてくれるはずです。パシュコベツ夫妻はどうしているのか？

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 01:00 #1757

Vladimir Baskakov: 何か考えてくれるはずです。パシュコベツ夫妻の様子は？

彼は慎重になっている。9月16日までに10％稼いだが、その後、1件も取引がない。今、彼は市場に出ている。

削除済み 2019.10.02 01:01 #1758

Vasiliy Pushkaryov: 彼は慎重になっている。9月16日以前に10％稼いだが、その後は一度も取引していない。今、彼は市場に出ている。

サブスクの意見は？

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 01:05 #1759

Vladimir Baskakov: そして、購読者はなんと言っているのか？

彼らは無口です。10倍は少ないですね。

10月1日に有望な新しい子を飼うってシグナルに書いてたハムスターのおばちゃんがいるんだけど。しかし、1日には何かが表示されなかった。

削除済み 2019.10.02 01:07 #1760

Vasiliy Pushkaryov: 彼らは無口です。10倍は少ないですね。

ここでは、ハムスターがシグナルに「10月1日に新しい有望な子を産む」と書き込んでいました。しかし、1日には何かが表示されなかった。

ああ、この前手紙を書いたんだ ;)ハムスターはどこですかと聞いてしまいました;)彼は死んだと言ったデポを8分割することを進言
何もせず、一部の人にお金を流出させる-というメタクオートの方針が理解できました。
だろう ))。例を挙げると、2つ前の記事で初月165％だったあの看板娘。1年前、彼は1ヶ月で172人の購読者を集めた（下のスクリーンショット）。 しかし、その時、彼は8ヶ月間利益を出し続け、それぞれの月で1つのポジションから利益を出すことに成功したのです。明らかに偽物で、信号は削除されました。今年も月1ポジションが主な利益ですが、モニタリング前のここ2ヶ月はTP/SLが小さいロボットが作動し、なんとなく希薄になっているような気がします。しかし、人々はもうそれほど受け入れてはくれない。
そして、正常なものと偽物をどう見分けるか。誰もが1年間記録を残すことができるわけではありません。すぐにはわからない。
1年間は守らなくてもいいんです。新しいシグナルが現れると、彼は取引履歴に1つのポジションを持つ - 月に1回、そしてこのポジションは8ヶ月間常に利益を上げているのです。20pips取るポジションで50～70％の利益、35～40pipsの損失で保証金消滅となります。しかし、これは起こらない、トレーダーは常に監視する前に、推測している。小さな取引がたくさん始まるのを監視した後、今はマイナスかプラスのどちらかになっています。昨年はほぼ毎月、そのような看板があったのですが、行政が撤去してしまいました。彼らは、トレードが反対方向に開く多数のセント口座の生き残りである。
そして、少しずつスマートなやり方をするようになった。そんな取引を3～4ヶ月、その後マニュアル取引、そしてまた2～3ヶ月の取引。あるいは、1ヵ月に何度もポジションを作るようになり、最大で300％まで伸びた。この信号の ように。今、ロボットは利益のあるポジションを希薄化し始め、追跡が難しくなっていますが、それは可能です。ただ、管理者がアカウントを無効にする理由を見つけるのは、おそらくもっと難しいでしょう。
月1回の募集はモニター募集になります。このポジションは、履歴をより立派に見せるために、10または30の取引で構成されている場合があります。誰もが履歴を丹念に見ているわけではありません。モニタリングに接続した後は、取引活動を維持するために、1日おきにランダムに取引することができます。 例えば5月2日に5月の収益率が70％の口座をモニターした場合、6月末までの取引履歴を登録した加入者を簡単に待つことができるのです。上のスクリーンショットで、2018年、49ドルのシグナルの加入者が172人いることがわかります。それが約1カ月。今年、この著者は30ドルの価値のあるシグナルを持ち、34人の購読者しかおらず、すでに約12の否定的なフィードバックがある。だから、この戦略は効果を失いつつある。
何か考えてくれるはずです。パシュコベツ夫妻の様子は？
彼は慎重になっている。9月16日以前に10％稼いだが、その後は一度も取引していない。今、彼は市場に出ている。
そして、購読者はなんと言っているのか？
10月1日に有望な新しい子を飼うってシグナルに書いてたハムスターのおばちゃんがいるんだけど。しかし、1日には何かが表示されなかった。
ここでは、ハムスターがシグナルに「10月1日に新しい有望な子を産む」と書き込んでいました。しかし、1日には何かが表示されなかった。