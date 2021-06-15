登録者数1200人!!! - ページ 181

筆者は主に金を取引している。100人近くが集まり、上々の滑り出しとなった。

3,000ドルのうち資金が140ドル残っており、マーケットクローズまでにトリプルスワップをカウントするか、スプレッドを広げ、すべてをシャットダウンする可能性が高いです。






 
Vasiliy Pushkaryov:

利食いしない取引に何の意味があるのか？
 
Vladislav Andruschenko:

もしかしたら、ある時点で自分の戦略が持続可能であると確信し、もっと儲けたいと思うかもしれない。

あるいは、成長、バランス、資金の3つのカテゴリーがすべて、チャート上でドローダウンなしに、上向きに動いていること、いわば、購読者にとってはきれいな絵であることです。

 

今日、ポンドを取引している人は、楽しみにしています。

スワン1280

 
Uladzimir Izerski:

今日はお休みです。)

Ramiz Mavludov:

ウラジミールがそれを止めたことがあるのか？
 
Ivan Butko:

euのトップネットマスターはわずか6％減で、すでにレビュアーから泥を塗られてる (D)))

タラスはユダヤに降りたのか？販売に関しても？
 
Ramiz Mavludov:

コインは嫌な天気でも休みがない)

 
Uladzimir Izerski:

コインは嫌な天気でも休みがない)

ポンドのコインはどこにある？

 
Yury Lemeshev:

キーボードのポンドとコインはこちらです。

624р

