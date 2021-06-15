登録者数1200人!!! - ページ 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...230 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 20:43 #1801 筆者は主に金を取引している。100人近くが集まり、上々の滑り出しとなった。 3,000ドルのうち資金が140ドル残っており、マーケットクローズまでにトリプルスワップをカウントするか、スプレッドを広げ、すべてをシャットダウンする可能性が高いです。 Vladislav Andruschenko 2019.10.11 20:52 #1802 Vasiliy Pushkaryov:筆者は主に金を取引している。100人近くが集まり、上々の滑り出しとなった。 3,000ドルのうち資金が140ドル残っている。マーケットクローズまでにトリプルスワップを請求されるか、スプレッドが拡大し、すべてがシャットダウンされる可能性が高い。 利食いしない取引に何の意味があるのか？ Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 20:59 #1803 Vladislav Andruschenko: 利益を取らない取引に何の意味があるのでしょうか？ もしかしたら、ある時点で自分の戦略が持続可能であると確信し、もっと儲けたいと思うかもしれない。 あるいは、成長、バランス、資金の3つのカテゴリーがすべて、チャート上でドローダウンなしに、上向きに動いていること、いわば、購読者にとってはきれいな絵であることです。 Uladzimir Izerski 2019.10.12 10:05 #1804 今日、ポンドを取引している人は、楽しみにしています。 Ramiz Mavludov 2019.10.12 11:21 #1805 Uladzimir Izerski: 今日、ポンドを取引している人は、楽しみにしています。 今日はお休みです。) 削除済み 2019.10.12 12:40 #1806 Ramiz Mavludov: 今日はお休みです。) ウラジミールがそれを止めたことがあるのか？ Yevhenii Levchenko 2019.10.12 13:10 #1807 Ivan Butko: euのトップネットマスターはわずか6％減で、すでにレビュアーから泥を塗られてる (D))) タラスはユダヤに降りたのか？販売に関しても？ Uladzimir Izerski 2019.10.12 14:09 #1808 Ramiz Mavludov: 今日はお休みです。) コインは嫌な天気でも休みがない) Yury Lemeshev 2019.10.12 14:59 #1809 Uladzimir Izerski: コインは嫌な天気でも休みがない) ポンドのコインはどこにある？ Uladzimir Izerski 2019.10.12 19:40 #1810 Yury Lemeshev: ポンド単位のコインはどこにある？ キーボードのポンドとコインはこちらです。 1...174175176177178179180181182183184185186187188...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
筆者は主に金を取引している。100人近くが集まり、上々の滑り出しとなった。
3,000ドルのうち資金が140ドル残っており、マーケットクローズまでにトリプルスワップをカウントするか、スプレッドを広げ、すべてをシャットダウンする可能性が高いです。
筆者は主に金を取引している。100人近くが集まり、上々の滑り出しとなった。
3,000ドルのうち資金が140ドル残っている。マーケットクローズまでにトリプルスワップを請求されるか、スプレッドが拡大し、すべてがシャットダウンされる可能性が高い。
もしかしたら、ある時点で自分の戦略が持続可能であると確信し、もっと儲けたいと思うかもしれない。
あるいは、成長、バランス、資金の3つのカテゴリーがすべて、チャート上でドローダウンなしに、上向きに動いていること、いわば、購読者にとってはきれいな絵であることです。
今日、ポンドを取引している人は、楽しみにしています。
今日、ポンドを取引している人は、楽しみにしています。
今日はお休みです。)
今日はお休みです。)
euのトップネットマスターはわずか6％減で、すでにレビュアーから泥を塗られてる (D)))
今日はお休みです。)
コインは嫌な天気でも休みがない)
コインは嫌な天気でも休みがない)
ポンドのコインはどこにある？
ポンド単位のコインはどこにある？
キーボードのポンドとコインはこちらです。