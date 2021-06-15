登録者数1200人!!! - ページ 171 1...164165166167168169170171172173174175176177178...230 新しいコメント Yevhenii Levchenko 2019.09.01 11:54 #1701 BlackTomcat: 売上だけ でなく、ユーザーから商品に与えられた点数も重要だと思います。 と推測した。だから、引用コメント（で質問を明確にしようとした）の前に、こちらを書いたのです。 イエベニ・レフチェンコ また、市場でのトップは、おおよそどのような数字なのでしょうか？(売上高やその他のパラメータで) Petros Shatakhtsyan 2019.09.01 14:20 #1702 Yevhenii Levchenko: すごい...。 なぜかというと、市場のことを書きたくないのは明らかではないでしょうか。 mit5x 2019.09.02 04:45 #1703 シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。 それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。 Vasiliy Pushkaryov 2019.09.02 08:39 #1704 mit5x: シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。 それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。 すでに何度も提案されていることですが、モニタリングの前に履歴を表示しないことです。取引履歴を操作する方法を身につけた人はたくさんいます。もしそうであれば、コピーサービスはそれ以外は優秀なサイトです。トップシグナルは、ページ自体のランキングに十分反映されます。そして、BANされないように誰もトップ5を書かない。ここでは、信号に関する 議論や広告を 行うことは禁じられています。 Yevhenii Levchenko 2019.09.02 09:11 #1705 mit5x: シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。 それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。 人前で信号の名前を書いてはいけない...。 Vasiliy Pushkaryov 2019.09.02 09:13 #1706 Yevhenii Levchenko: 人前で信号の名前を書いてはいけない...。 まあ、そうなんですけどね。このスレッドでは基本的に「名前」を出さずに議論しています。 削除済み 2019.09.02 09:53 #1707 "ミートボール "入りご飯、"カツ "入りポテト。変われないんだ！"(с) シンク by honeybunny Даниил Минин 2019.09.08 01:20 #1708 以下は、別のシグナルサービスによる株式グラフです。 以下は、別の信号サービスによるエクイティ図です。 このグラフから何がわかるというのでしょうか。 出金と入金の繰り返し、急激な上昇と下降を繰り返すライン。 信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインを完全に直線にする方法があるからです。 誰もが信号の品質をそのエクイティーラインで評価する。 そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。出金・補充なしのエクイティのグラフは 作れないのでしょうか？ 開発者は「このようなチャートにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。 Yevhenii Levchenko 2019.09.08 12:43 #1709 danminin: 出金・補充を考慮しないエクイティグラフは 作れないのか! つまり、入出金はエクイティに影響しないのでしょうか？ 削除済み 2019.09.08 13:20 #1710 danminin:以下は、別の信号サービスによるエクイティ図です。 これは他のシグナルサービスの株式チャートです。 このグラフから何がわかるというのでしょうか。 出金と入金、急な上り坂と下り坂が続く。 信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインを完全に直線にする方法があるからです。 誰もが信号の品質をそのエクイティーラインで評価する。 そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。出金・補充を考慮しない自己資本のグラフは 作れないのか？ 開発者は「このようなグラフにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。 なんでこのイコライジングにしがみついてるんだ、都合のいいとこでリソース見ろよ。購読者の連絡先に、より美しい場所へのリンクを提供します。この「世界的」な問題については、すでにたくさんのスレッドが作られているそうです。バランス・エクィティがあると、どの戦略が使われているかがわかる。オーバーシュートだろうがスキャルパーだろうが、一目見ればわかる。あなたのチャートは何も示していない、ただ美しいだけだ。 1...164165166167168169170171172173174175176177178...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
売上だけ でなく、ユーザーから商品に与えられた点数も重要だと思います。
と推測した。だから、引用コメント（で質問を明確にしようとした）の前に、こちらを書いたのです。
また、市場でのトップは、おおよそどのような数字なのでしょうか？(売上高やその他のパラメータで)
すごい...。
なぜかというと、市場のことを書きたくないのは明らかではないでしょうか。
シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。
それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。
人前で信号の名前を書いてはいけない...。
"ミートボール "入りご飯、"カツ "入りポテト。変われないんだ！"(с)
シンク by honeybunny
以下は、別のシグナルサービスによる株式グラフです。
以下は、別の信号サービスによるエクイティ図です。
このグラフから何がわかるというのでしょうか。
出金と入金の繰り返し、急激な上昇と下降を繰り返すライン。
信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインを完全に直線にする方法があるからです。
誰もが信号の品質をそのエクイティーラインで評価する。
そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。
出金・補充なしのエクイティのグラフは 作れないのでしょうか？
開発者は「このようなチャートにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。
出金・補充を考慮しないエクイティグラフは 作れないのか!
つまり、入出金はエクイティに影響しないのでしょうか？
