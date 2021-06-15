登録者数1200人!!! - ページ 171

新しいコメント
 
BlackTomcat:

売上だけ でなく、ユーザーから商品に与えられた点数も重要だと思います。

と推測した。だから、引用コメント（で質問を明確にしようとした）の前に、こちらを書いたのです。

イエベニ・レフチェンコ

また、市場でのトップは、おおよそどのような数字なのでしょうか？(売上高やその他のパラメータで)

 
Yevhenii Levchenko:

すごい...。

なぜかというと、市場のことを書きたくないのは明らかではないでしょうか。

 

シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。

それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。

 
mit5x:

シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。

それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。

すでに何度も提案されていることですが、モニタリングの前に履歴を表示しないことです。取引履歴を操作する方法を身につけた人はたくさんいます。もしそうであれば、コピーサービスはそれ以外は優秀なサイトです。トップシグナルは、ページ自体のランキングに十分反映されます。そして、BANされないように誰もトップ5を書かない。ここでは、信号に関する 議論や広告を 行うことは禁じられています。
 
mit5x:

シグナルプロバイダーには散々悪態をついてもいいんです。しかし、それを拒否する - 提供する。

それぞれ、価値ある信号のトップ5を書きなさい。

人前で信号の名前を書いてはいけない...。
 
Yevhenii Levchenko:
人前で信号の名前を書いてはいけない...。
まあ、そうなんですけどね。このスレッドでは基本的に「名前」を出さずに議論しています。
削除済み  

"ミートボール "入りご飯、"カツ "入りポテト。変われないんだ！"(с)

シンク by honeybunny

 

以下は、別のシグナルサービスによる株式グラフです。

以下は、別の信号サービスによるエクイティ図です。



このグラフから何がわかるというのでしょうか。

出金と入金の繰り返し、急激な上昇と下降を繰り返すライン。

信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインを完全に直線にする方法があるからです。

誰もが信号の品質をそのエクイティーラインで評価する。

そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。

出金・補充なしのエクイティのグラフは 作れないのでしょうか？

開発者は「このようなチャートにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。

 
danminin:

出金・補充を考慮しないエクイティグラフは 作れないのか!

つまり、入出金はエクイティに影響しないのでしょうか？

削除済み  
danminin:

以下は、別の信号サービスによるエクイティ図です。

これは他のシグナルサービスの株式チャートです。



このグラフから何がわかるというのでしょうか。

出金と入金、急な上り坂と下り坂が続く。

信号のバランスラインで評価する人は、もう長いこといない。なぜなら、バランスラインを完全に直線にする方法があるからです。

誰もが信号の品質をそのエクイティーラインで評価する。

そして、metaquotesの購読者に提供されるこのセリフのタイプです。

出金・補充を考慮しない自己資本のグラフは 作れないのか？

開発者は「このようなグラフにも興味を持つ人がいる」という。そこで、2つのチャートを作って、お客さんに興味のあるチャートを見てもらう。

なんでこのイコライジングにしがみついてるんだ、都合のいいとこでリソース見ろよ。購読者の連絡先に、より美しい場所へのリンクを提供します。この「世界的」な問題については、すでにたくさんのスレッドが作られているそうです。
バランス・エクィティがあると、どの戦略が使われているかがわかる。オーバーシュートだろうがスキャルパーだろうが、一目見ればわかる。あなたのチャートは何も示していない、ただ美しいだけだ。
1...164165166167168169170171172173174175176177178...230
新しいコメント