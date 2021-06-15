登録者数1200人!!! - ページ 180 1...173174175176177178179180181182183184185186187...230 新しいコメント Ivan Butko 2019.10.11 15:12 #1791 ヘッドショット Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 15:23 #1792 Ivan Butko: ヘッドショット ポンドがこれほどまでに上昇した後、湧き上がるように Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 15:30 #1793 これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。 ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。 電源オフか何かですか？ mit5x 2019.10.11 15:30 #1794 Vasiliy Pushkaryov: ポンドがこれほどまでに上昇した後、湧き上がるように ユーロの高値が下がって きた。 Ivan Butko 2019.10.11 15:35 #1795 Vasiliy Pushkaryov: これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。 電源オフか何かですか？ レビューからかな。通常、クラッシュの後、一度に1～2万ドルを投入する。 Ivan Butko 2019.10.11 15:39 #1796 euのトップネットマスターはわずか6％減で、すでにレビュアーから泥を塗られてる (D))) Yevhenii Levchenko 2019.10.11 15:45 #1797 Ivan Butko: ヘッドショット まあ、全損まではいかなかったようですが...。それまでは見事にロボットが取引していたのに。もしかしたら、引っ張られるかもしれない...。 ワシリー・プシュカリョフ これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。 スイッチを切っているのか、何なのか？ 利益が浮いている...。 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 17:16 #1798 Yevhenii Levchenko: 利益が浮いている...。 その時、ヘッジしたに違いない Yevhenii Levchenko 2019.10.11 17:19 #1799 Vasiliy Pushkaryov: その時、ヘッジしたに違いない 私もそう思ってました（笑)。 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 20:30 #1800 ここにも超利益の小話にひっかかった人が200人いる。 1...173174175176177178179180181182183184185186187...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ポンドがこれほどまでに上昇した後、湧き上がるように
これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。 ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。
電源オフか何かですか？
ユーロの高値が下がって きた。
レビューからかな。通常、クラッシュの後、一度に1～2万ドルを投入する。
euのトップネットマスターはわずか6％減で、すでにレビュアーから泥を塗られてる (D)))
まあ、全損まではいかなかったようですが...。それまでは見事にロボットが取引していたのに。もしかしたら、引っ張られるかもしれない...。
利益が浮いている...。
その時、ヘッジしたに違いない
ここにも超利益の小話にひっかかった人が200人いる。