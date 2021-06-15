登録者数1200人!!! - ページ 180

新しいコメント
 

ヘッドショット


 
Ivan Butko:

ヘッドショット


ポンドがこれほどまでに上昇した後、湧き上がるように



 

これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。 ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。

電源オフか何かですか？



 
Vasiliy Pushkaryov:

ポンドがこれほどまでに上昇した後、湧き上がるように


ユーロの高値が下がって きた。

 
Vasiliy Pushkaryov:

これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。

電源オフか何かですか？



レビューからかな。通常、クラッシュの後、一度に1～2万ドルを投入する。

 

euのトップネットマスターはわずか6％減で、すでにレビュアーから泥を塗られてる (D)))

 
Ivan Butko:

ヘッドショット

まあ、全損まではいかなかったようですが...。それまでは見事にロボットが取引していたのに。もしかしたら、引っ張られるかもしれない...。


ワシリー・プシュカリョフ

これには驚きました。取引は、歴史的に見ると、ユーロドルかポンドドルのどちらかです。数日前、ユーロドルの暴落があったらしい。ユーロが1.1020付近の時、彼はこれまでに7000のドローダウンをしています。10pipsごとに1000pipsほどエクイティが動いた。また、ダウンしていたはずなのに、画像がフリーズしています。

スイッチを切っているのか、何なのか？

利益が浮いている...。
 
Yevhenii Levchenko:

利益が浮いている...。

その時、ヘッジしたに違いない

 
Vasiliy Pushkaryov:

その時、ヘッジしたに違いない

私もそう思ってました（笑)。
 

ここにも超利益の小話にひっかかった人が200人いる。



1...173174175176177178179180181182183184185186187...230
新しいコメント