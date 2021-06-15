登録者数1200人!!! - ページ 169 1...162163164165166167168169170171172173174175176...230 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2019.08.30 22:11 #1681 ところで、ここにも署名者のために美しい物語を創ることに長けた人がいる。 multiplicator 2019.08.30 22:23 #1682 Vasiliy Pushkaryov: ところで、ここにも署名者のために美しい物語を創ることに長けた人がいる。 で、もうL○Xが来るの？ 今回もこのスレでリアルタイムにハムスターがどのように飼育されているのか？ そして何十人もの人が苦労して稼いだお金を失っているのかを見守ることになる。 信号のフィードバックだけでなく、コメントも必要です。そうすれば、誤った情報を得た人が、潜在的な嘘つきに警告を発することができます。 Yevhenii Levchenko 2019.08.30 22:27 #1683 Vasiliy Pushkaryov: ところで、ここにも署名者のために美しい物語を創ることに長けた人がいる。 まあ、ほとんどのモニターがそうなので、公平に見ればいいんですけどね...。リンク先をPMで教えてください。 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:30 #1684 Yevhenii Levchenko: まあ、ほとんどのモニターがそうなので、公平ではあるのですが......。リンク先をPMで教えてください。 その歴史のほとんどを8月にモニターした。すでに60人以上の購読者がいる。 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:37 #1685 Yevhenii Levchenko: まあ、ほとんどがモニターなので、正直なところ......。PMでリンクを送ってもらえますか？ .彼も5月にいい話を持って入ってきたばかりです。13,000％です。私の記憶違いでなければ、彼は2カ月でいなくなったが、数十人を集めることに成功した。 *** Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:40 #1686 Vasiliy Pushkaryov: .彼も5月にいい話を持って入ってきたばかりです。13,000％です。記憶違いでなければ、完売まで2カ月かかったそうですが、なんとか数十人を確保できたそうです。 その際、5月、6月と赤字になった。そして、現在のシグナルは、同じ月に300％のリターンを示しています。 追記：監視開始時の旧信号で、すでに排水され削除されています。 Andrey Karachev 2019.08.31 09:52 #1687 multiplicator: シグナルへのフィードバックだけでなく、コメントも必要です。そうすれば、無知な人が潜在的なL-VSに警告を発することができます。 +++ Ivan Butko 2019.08.31 21:31 #1688 Vasiliy Pushkaryov: 秘密でないなら、今更どうしたんだ？ユーロドルは買いましたか？すでに多くの注文が？ ああ、バカだなあ。ニュースもないのに、急落直前にほぼ同じ場所で5回連続購入。浮き沈みの激しいドローダウンで週を終える。まあ、作者は今のところオーバーシュートのテイマーなので、彼の魔法を待つことにします) Sergey Basov 2019.08.31 22:52 #1689 嫉妬してるだけだろ。)) Petros Shatakhtsyan 2019.09.01 08:12 #1690 Ivan Butko: ああ、バカだなあ。ニュースもないのに、急落直前にほぼ同じ場所で5回連続購入。浮き沈みの激しいドローダウンで週を終える。まあ、作者は今のところオーバーシュートのテイマーなので、彼の魔法を待つ ことにします) あなたの魔法について教えてください。どうやってそんなに友達を集めたのですか？ユーザーの友達（9723人） シグナルを作れば、友達の力を借りて、簡単に最低100人の購読者を獲得することができます。:) 1...162163164165166167168169170171172173174175176...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今回もこのスレでリアルタイムにハムスターがどのように飼育されているのか？ そして何十人もの人が苦労して稼いだお金を失っているのかを見守ることになる。
信号のフィードバックだけでなく、コメントも必要です。そうすれば、誤った情報を得た人が、潜在的な嘘つきに警告を発することができます。
まあ、ほとんどのモニターがそうなので、公平ではあるのですが......。リンク先をPMで教えてください。
.彼も5月にいい話を持って入ってきたばかりです。13,000％です。私の記憶違いでなければ、彼は2カ月でいなくなったが、数十人を集めることに成功した。
その際、5月、6月と赤字になった。そして、現在のシグナルは、同じ月に300％のリターンを示しています。
追記：監視開始時の旧信号で、すでに排水され削除されています。
シグナルへのフィードバックだけでなく、コメントも必要です。そうすれば、無知な人が潜在的なL-VSに警告を発することができます。
秘密でないなら、今更どうしたんだ？ユーロドルは買いましたか？すでに多くの注文が？
ああ、バカだなあ。ニュースもないのに、急落直前にほぼ同じ場所で5回連続購入。浮き沈みの激しいドローダウンで週を終える。まあ、作者は今のところオーバーシュートのテイマーなので、彼の魔法を待つことにします)
あなたの魔法について教えてください。どうやってそんなに友達を集めたのですか？ユーザーの友達（9723人）
シグナルを作れば、友達の力を借りて、簡単に最低100人の購読者を獲得することができます。:)