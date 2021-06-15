登録者数1200人!!! - ページ 169

ところで、ここにも署名者のために美しい物語を創ることに長けた人がいる。


 
Vasiliy Pushkaryov:

で、もうL○Xが来るの？

今回もこのスレでリアルタイムにハムスターがどのように飼育されているのか？ そして何十人もの人が苦労して稼いだお金を失っているのかを見守ることになる。




信号のフィードバックだけでなく、コメントも必要です。そうすれば、誤った情報を得た人が、潜在的な嘘つきに警告を発することができます。
 
まあ、ほとんどのモニターがそうなので、公平に見ればいいんですけどね...。リンク先をPMで教えてください。
 
Yevhenii Levchenko:
その歴史のほとんどを8月にモニターした。すでに60人以上の購読者がいる。
 
.彼も5月にいい話を持って入ってきたばかりです。13,000％です。私の記憶違いでなければ、彼は2カ月でいなくなったが、数十人を集めることに成功した。

***

 
その際、5月、6月と赤字になった。そして、現在のシグナルは、同じ月に300％のリターンを示しています。

追記：監視開始時の旧信号で、すでに排水され削除されています。


 
+++

 
ああ、バカだなあ。ニュースもないのに、急落直前にほぼ同じ場所で5回連続購入。浮き沈みの激しいドローダウンで週を終える。まあ、作者は今のところオーバーシュートのテイマーなので、彼の魔法を待つことにします)

 
嫉妬してるだけだろ。))
 
Ivan Butko:

ああ、バカだなあ。ニュースもないのに、急落直前にほぼ同じ場所で5回連続購入。浮き沈みの激しいドローダウンで週を終える。まあ、作者は今のところオーバーシュートのテイマーなので、彼の魔法を待つ ことにします)

あなたの魔法について教えてください。どうやってそんなに友達を集めたのですか？ユーザーの友達（9723人）

シグナルを作れば、友達の力を借りて、簡単に最低100人の購読者を獲得することができます。:)

