登録者数1200人!!! - ページ 173

新しいコメント
削除済み  
Vladimir Tkach:

8)

それだけではありません。また、インタビュー効果というのもあるそうです。

誰もが知っているタラスがインタビューに答えた直後、euはチャンネルを変えてタラスに対抗した。2、3ヵ月後にはすべてが終わっていた。

))
通常、ここでの効果は1つしかありません。12個のアカウントと1人の生存者をシグナルに分散させ、彼が消耗する前に一儲けすることです。
それ以外の効果は空想に過ぎない )

削除済み  
Anatolii Zainchkovskii:
もう一台は、もっと早く買わないとね。

いや、また目一杯リスクを背負うだけだから、すぐ辞めるんだろうけど )) 効果があるんだろうけど))

 
Aleksandr Volotko:

いや、また目一杯リスクを背負うだけだから、すぐ辞めるんだろうけど )) 効果があるんだろうけど))

いってこい）
 
Vasiliy Pushkaryov:

こいつにシグナルズサービスの悪影響が出てるんだよ。彼が口座を監視したとたんに、翌月には消えているのです。

私が彼なら、購読者がいないのに月300％稼ぐことが問題でないなら、自分のためにトレードするだけです。


"李舜臣 "は、"李舜臣 "を "李舜臣 "と呼びます。

シグナルズ・マスター、1つのアカウントで購読者を排出し、新しいアカウントを追加し、再び座敷牢に座っています。

 
Fast235:

シグナルの「マスター」は、あるアカウントで加入者を失い、これをつなぎ、また彼は枝に座り、しかし同時に人々に教えている。

モニタリング前後の取引状況。


削除済み  
Anatolii Zainchkovskii:
不変もいつかは壊れる)

神頼み！？彼抜きでも可能ですが）。いずれにせよ、アナトー、頑張ってください。)

 
Aleksandr Volotko:

神頼み！？彼抜きでも可能ですが）。いずれにせよ、アナトー、頑張ってください。)

感謝
 
Signalsの詐欺サーバーvivaの名前を書いた投稿を削除しました。
 
fxsaber:
Signalsの詐欺サーバーvivaの名前を書いた投稿を削除しました。

中途半端な名前を書くと、「ミドトウ」それで十分なのでは・・・。しかし、そこにはコピーミスがあるかもしれない...。ストーリーは、どちらかというとモニタリングの話ですが・・・。ポジティブな感想はないですが :)

 

ここにいる、親愛なる購読者の皆さん、月300％です。でも、2つのアカウントで100人以上集めることができたんです。この作者から気づいたのは2つ目のアカウントです。春の終わりにはそれまでの3ヶ月間と同じになり、モニター後1〜1.5ヶ月間続きました。


1...166167168169170171172173174175176177178179180...230
新しいコメント