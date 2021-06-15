登録者数1200人!!! - ページ 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...230 新しいコメント 削除済み 2019.09.10 23:02 #1721 Vladimir Tkach: 8) それだけではありません。また、インタビュー効果というのもあるそうです。 誰もが知っているタラスがインタビューに答えた直後、euはチャンネルを変えてタラスに対抗した。2、3ヵ月後にはすべてが終わっていた。 )) 通常、ここでの効果は1つしかありません。12個のアカウントと1人の生存者をシグナルに分散させ、彼が消耗する前に一儲けすることです。 それ以外の効果は空想に過ぎない ) 削除済み 2019.09.10 23:03 #1722 Anatolii Zainchkovskii: もう一台は、もっと早く買わないとね。 いや、また目一杯リスクを背負うだけだから、すぐ辞めるんだろうけど )) 効果があるんだろうけど)) Anatolii Zainchkovskii 2019.09.11 08:25 #1723 Aleksandr Volotko: いや、また目一杯リスクを背負うだけだから、すぐ辞めるんだろうけど )) 効果があるんだろうけど)) いってこい） Fast235 2019.09.11 08:53 #1724 Vasiliy Pushkaryov: こいつにシグナルズサービスの悪影響が出てるんだよ。彼が口座を監視したとたんに、翌月には消えているのです。 私が彼なら、購読者がいないのに月300％稼ぐことが問題でないなら、自分のためにトレードするだけです。 "李舜臣 "は、"李舜臣 "を "李舜臣 "と呼びます。 Vladimir Tkach 2019.09.11 09:33 #1725 Fast235: シグナルの「マスター」は、あるアカウントで加入者を失い、これをつなぎ、また彼は枝に座り、しかし同時に人々に教えている。 モニタリング前後の取引状況。 削除済み 2019.09.11 11:00 #1726 Anatolii Zainchkovskii: 不変もいつかは壊れる) 神頼み！？彼抜きでも可能ですが）。いずれにせよ、アナトー、頑張ってください。) Anatolii Zainchkovskii 2019.09.11 11:22 #1727 Aleksandr Volotko: 神頼み！？彼抜きでも可能ですが）。いずれにせよ、アナトー、頑張ってください。) 感謝 fxsaber 2019.09.12 11:33 #1728 Signalsの詐欺サーバーvivaの名前を書いた投稿を削除しました。 Yevhenii Levchenko 2019.09.12 12:59 #1729 fxsaber: Signalsの詐欺サーバーvivaの名前を書いた投稿を削除しました。 中途半端な名前を書くと、「ミドトウ」それで十分なのでは・・・。しかし、そこにはコピーミスがあるかもしれない...。ストーリーは、どちらかというとモニタリングの話ですが・・・。ポジティブな感想はないですが :) Vasiliy Pushkaryov 2019.09.14 18:06 #1730 ここにいる、親愛なる購読者の皆さん、月300％です。でも、2つのアカウントで100人以上集めることができたんです。この作者から気づいたのは2つ目のアカウントです。春の終わりにはそれまでの3ヶ月間と同じになり、モニター後1〜1.5ヶ月間続きました。 1...166167168169170171172173174175176177178179180...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
8)
それだけではありません。また、インタビュー効果というのもあるそうです。
誰もが知っているタラスがインタビューに答えた直後、euはチャンネルを変えてタラスに対抗した。2、3ヵ月後にはすべてが終わっていた。
))
通常、ここでの効果は1つしかありません。12個のアカウントと1人の生存者をシグナルに分散させ、彼が消耗する前に一儲けすることです。
それ以外の効果は空想に過ぎない )
もう一台は、もっと早く買わないとね。
いや、また目一杯リスクを背負うだけだから、すぐ辞めるんだろうけど )) 効果があるんだろうけど))
こいつにシグナルズサービスの悪影響が出てるんだよ。彼が口座を監視したとたんに、翌月には消えているのです。
私が彼なら、購読者がいないのに月300％稼ぐことが問題でないなら、自分のためにトレードするだけです。
シグナルの「マスター」は、あるアカウントで加入者を失い、これをつなぎ、また彼は枝に座り、しかし同時に人々に教えている。
モニタリング前後の取引状況。
不変もいつかは壊れる)
神頼み！？彼抜きでも可能ですが）。いずれにせよ、アナトー、頑張ってください。)
Signalsの詐欺サーバーvivaの名前を書いた投稿を削除しました。
中途半端な名前を書くと、「ミドトウ」それで十分なのでは・・・。しかし、そこにはコピーミスがあるかもしれない...。ストーリーは、どちらかというとモニタリングの話ですが・・・。ポジティブな感想はないですが :)
ここにいる、親愛なる購読者の皆さん、月300％です。でも、2つのアカウントで100人以上集めることができたんです。この作者から気づいたのは2つ目のアカウントです。春の終わりにはそれまでの3ヶ月間と同じになり、モニター後1〜1.5ヶ月間続きました。