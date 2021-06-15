登録者数1200人!!! - ページ 206

MT5のトップシグナルはどこに消えたのでしょうか？
 
Vladimir Tkach:
おそらく、大きなドローダウンになると思います。
 
Vladimir Tkach:
ドローダウンに入り、ランキングから消えたに違いない。今、そこにある。
 
Vladimir Tkach:
ヴィタリ・カデル
ワシリー・プシュカリョフ
おそらく、ドローダウンに入り、評価から消えたのでしょう。今は定位置にある。

はい、40％までは、今、出ています。

 
Vasiliy Pushkaryov:
しかし、資金のドローダウンが-27％というのは、決して弱くない。

 
Ivan Butko:
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ、ブルシがユーロパニクに巻き込まれたレビューは奇跡のようなものです。
タラスとの話は繰り返される。購読時に誰もトレードを分析せず、「プロ」はどうしたんだろうと思う。現在は一部閉鎖しており、今期は赤字で、現在のドローダウンは30％以下とのことです。
 
Ivan Butko:

出ていないのです。今は60％です。何となく入って損切りをしたところです。
 
Vladimir Tkach:
おお...他国滅亡

 

無事に終了した1号機


 
Vladimir Tkach:

砂糖は次のとおりです。


