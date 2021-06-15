登録者数1200人!!! - ページ 206 1...199200201202203204205206207208209210211212213...230 新しいコメント Vladimir Tkach 2020.03.03 06:58 #2051 MT5のトップシグナルはどこに消えたのでしょうか？ Vitali Kadel 2020.03.03 08:46 #2052 Vladimir Tkach: MT5のトップシグナルはどこに消えたのでしょうか？ おそらく、大きなドローダウンになると思います。 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.03 08:48 #2053 Vladimir Tkach: MT5のトップシグナルはどこに消えたのでしょうか？ ドローダウンに入り、ランキングから消えたに違いない。今、そこにある。 Ivan Butko 2020.03.03 08:57 #2054 Vladimir Tkach: MT5のトップシグナルはどこに消えたのでしょうか？ ヴィタリ・カデル おそらく、大きなドローダウンになると思います。 ワシリー・プシュカリョフ おそらく、ドローダウンに入り、評価から消えたのでしょう。今は定位置にある。 はい、40％までは、今、出ています。 Uladzimir Izerski 2020.03.03 08:57 #2055 Vasiliy Pushkaryov: ドローダウンに入り、ランキングから消えたに違いない。現在、設置中です。 しかし、資金のドローダウンが-27％というのは、決して弱くない。 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.03 18:27 #2056 Ivan Butko: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ、ブルシがユーロパニクに巻き込まれたレビューは奇跡のようなものです。 タラスとの話は繰り返される。購読時に誰もトレードを分析せず、「プロ」はどうしたんだろうと思う。現在は一部閉鎖しており、今期は赤字で、現在のドローダウンは30％以下とのことです。 Vladimir Tkach 2020.03.05 18:46 #2057 Ivan Butko: はい、最大で40％が入り、今は出ています。 出ていないのです。今は60％です。何となく入って損切りをしたところです。 Ivan Butko 2020.03.05 18:53 #2058 Vladimir Tkach: 出てこないんですよ。すでに60％。なぜか追加して損切りをしたことがあります。 おお...他国滅亡 Vladimir Tkach 2020.03.06 07:05 #2059 無事に終了した1号機 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.06 09:49 #2060 Vladimir Tkach: 最初に成功裏に終了した 砂糖は次のとおりです。 1...199200201202203204205206207208209210211212213...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT5のトップシグナルはどこに消えたのでしょうか？
おそらく、大きなドローダウンになると思います。
おそらく、ドローダウンに入り、評価から消えたのでしょう。今は定位置にある。
はい、40％までは、今、出ています。
ドローダウンに入り、ランキングから消えたに違いない。現在、設置中です。
しかし、資金のドローダウンが-27％というのは、決して弱くない。
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ、ブルシがユーロパニクに巻き込まれたレビューは奇跡のようなものです。
はい、最大で40％が入り、今は出ています。
出てこないんですよ。すでに60％。なぜか追加して損切りをしたことがあります。
おお...他国滅亡
無事に終了した1号機
最初に成功裏に終了した
砂糖は次のとおりです。