MA_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Ivan Kornilov
この指標は、一般的な移動平均に基づいて生成されたチャネルを使用します。ブレイクアウトが発生し現在のトレンドの指標として使用ている方向のチャネルの一部のみのチャートが表示されます。取引実行のための瞬間は適切な色のドットで色の円で示されています。
MA NRTR
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年6月18日に（ロシア語で）公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/967
