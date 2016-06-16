コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Inter - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はもともと同期して正規化されたデータの受信を簡素化しニューラルネットワークの入力に提供するために開発されました。 

データは、指標が設置されている銘柄によって同期されます。 

おそらく、誰かがそのために他のアプリケーション領域を見つけることができると思います。

様々な銘柄、時間枠およびシグナルから10行（バッファ）まで表示することができます。 

入力パラメータは下記の通りです。

  • Instrument - リストから選択された製品（銘柄）名
  • Variant - リストから選択された指標計算バリアント
  • Timeframe - 指標計算のための時間枠
  • Parametr - 指標計算パラメータ(期間）
バリアントパラメータは以下の値をとることができます。

  •    NONE - 計算されていない
  •    HLP - 前回の「Paramet」バーの最大値と最小値の比として計算される
  •    Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr]
  •    RSI - 「Parametr」期間での通常のRSI
  •    Stoch - 「Parametr,3,3」パラメータを持つ通常のストキャスティックス
  •    Op0_Ma - 「Parametr」 平滑化期間を持つOpen[0]-iMa[0]
  •    Ma0_Ma1 - 「Parametr」平滑化期間Ma[0]-Ma[1] 
  •    Time - Parametr 日中の時刻（0 または >=1）。
同様のパラメータは、すべての10のバッファに使用されます。
   

 

なお、Op0_OpN、Op0_Ma、Ma0_Ma1の-1~+1への正規化を計算はデータが受信されるとすぐに実行されることにはご注意下さい。

この場合には、最大バーが必要なデータ量の2倍となるようにパラメータを計算し設定することをお勧めします。

