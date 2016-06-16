この指標はもともと同期して正規化されたデータの受信を簡素化しニューラルネットワークの入力に提供するために開発されました。

データは、指標が設置されている銘柄によって同期されます。

おそらく、誰かがそのために他のアプリケーション領域を見つけることができると思います。

様々な銘柄、時間枠およびシグナルから10行（バッファ）まで表示することができます。

入力パラメータは下記の通りです。

Instrument - リストから選択された製品（銘柄）名

- リストから選択された製品（銘柄）名 Variant - リストから選択された指標計算バリアント

- リストから選択された指標計算バリアント Timeframe - 指標計算のための時間枠

- 指標計算のための時間枠 Parametr - 指標計算パラメータ(期間）

バリアントパラメータは以下の値をとることができます。

NONE - 計算されていない

- 計算されていない HLP - 前回の「Paramet」バーの最大値と最小値の比として計算される

- 前回の「Paramet」バーの最大値と最小値の比として計算される Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr]

- Open[0]-Open[Parametr] RSI - 「Parametr」期間での通常のRSI

- 「Parametr」期間での通常のRSI Stoch - 「Parametr,3,3」パラメータを持つ通常のストキャスティックス

- 「Parametr,3,3」パラメータを持つ通常のストキャスティックス Op0_Ma - 「Parametr」 平滑化期間を持つ Open[0]-iMa[0]

- 「Parametr」 Open[0]-iMa[0] Ma0_Ma1 - 「Parametr」 平滑化期間 Ma[0]-Ma[1]

Ma[0]-Ma[1] Time - Parametr 日中の時刻（0 または >=1）。

同様のパラメータは、すべての10のバッファに使用されます。





なお、Op0_OpN、Op0_Ma、Ma0_Ma1の-1~+1への正規化を計算はデータが受信されるとすぐに実行されることにはご注意下さい。

この場合には、最大バーが必要なデータ量の2倍となるようにパラメータを計算し設定することをお勧めします。