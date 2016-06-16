無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Inter - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はもともと同期して正規化されたデータの受信を簡素化しニューラルネットワークの入力に提供するために開発されました。
データは、指標が設置されている銘柄によって同期されます。
おそらく、誰かがそのために他のアプリケーション領域を見つけることができると思います。
様々な銘柄、時間枠およびシグナルから10行（バッファ）まで表示することができます。
入力パラメータは下記の通りです。
- Instrument - リストから選択された製品（銘柄）名
- Variant - リストから選択された指標計算バリアント
- Timeframe - 指標計算のための時間枠
- Parametr - 指標計算パラメータ(期間）
バリアントパラメータは以下の値をとることができます。
- NONE - 計算されていない
- HLP - 前回の「Paramet」バーの最大値と最小値の比として計算される
- Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr]
- RSI - 「Parametr」期間での通常のRSI
- Stoch - 「Parametr,3,3」パラメータを持つ通常のストキャスティックス
- Op0_Ma - 「Parametr」 平滑化期間を持つOpen[0]-iMa[0]
- Ma0_Ma1 - 「Parametr」平滑化期間Ma[0]-Ma[1]
- Time - Parametr 日中の時刻（0 または >=1）。
同様のパラメータは、すべての10のバッファに使用されます。
なお、Op0_OpN、Op0_Ma、Ma0_Ma1の-1~+1への正規化を計算はデータが受信されるとすぐに実行されることにはご注意下さい。
この場合には、最大バーが必要なデータ量の2倍となるようにパラメータを計算し設定することをお勧めします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/966
