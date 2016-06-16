コードベースセクション
シンプルなトレンド検出器 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladislav Eremeev
RASIとデムと同じでより敏感なもの。

使用法は述べたものと同様です。

画像：

EURUSDH1


MQL4版；

https://www.mql5.com/en/code/9818

