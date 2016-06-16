コードベースセクション
インディケータ

モメンタムの色の塗りつぶし - MetaTrader 5のためのインディケータ

削除済み
ビュー:
924
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
モメンタムテクニカル指標は、与えられた時間スパンにわたる金融商品の価格の変化を測定します。モメンタムは今日の価格の期間前における価格への比として計算されます。

この指標は「ラインレベル」の上下のモメンタムであるときに色で塗りつぶされます。。追加的な入力パラメータは動作の色の計算のための「レベルライン」です。

モメンタムの色の塗りつぶし

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/934

