記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
平滑化されたシンプルなトレンド検出器 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 971
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
平滑化にはヴィトルドウォズニアック氏による3極バターワースフィルタが使用されました。
この指標はRSIとデムに似て使用されます。
画像：
赤い線は平滑化バージョン、青線は非平滑化バージョンを表します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/928
