ポケットに対して
インディケータ

平滑化されたシンプルなトレンド検出器 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladislav Eremeev
ビュー:
971
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
sstd.mq5 (3.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

平滑化にはヴィトルドウォズニアック氏による3極バターワースフィルタが使用されました。

この指標はRSIとデムに似て使用されます。


画像：

EURUSDH1

赤い線は平滑化バージョン、青線は非平滑化バージョンを表します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/928

