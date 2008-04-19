代码库部分
MTF_Accumulation/distribution - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2693
等级:
(2)
已发布:
已更新:
MTF_AD.mq4 (3.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: forex-tsd.com

指标 MTF_Accumulation/distribution. Accumulation/distribution指标的修改版本。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8065

