请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MTF_Accumulation/distribution - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 2693
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: forex-tsd.com
指标 MTF_Accumulation/distribution. Accumulation/distribution指标的修改版本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8065
MTF_HI_LOW_v1
指标 MTF_HI_LOW_v1。Envelope 2
智能交易 Envelope 2。
MTF_MAMy3
指标 MTF_MAMy3。与MAMy v.3指标一起运行。Clock v 1.3指标
在时间图表上显示不同的时间区域。