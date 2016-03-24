無料でロボットをダウンロードする方法を見る
標準インジケータのZigzag.mq4 では、DRAW_SECTIONという描写スタイルが使用されます。DRAW_SECTIONは異なるバーにある点の間にセグメントを描画させるだけです。DRAW_ZIGZAGスタイルでは、1つのバッファのお代わりに2つの指標バッファの値を使うことにより、1つのバー内の垂直セグメントを描画することができます。このスタイルを説明するためには、Zigzag2_R_.mq4を作成しました。現在のバーの高値が前のバーの高値を超える又は現在のバーの安値が前のバーの安値以下となる場合のアウトサイドバー(Outsidebar)処理が追加されました。また、コードから、色が1つ目の指標バッファの色によることが分かります。
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red
MQL4用のツールの中からこのインジケータを呼び出すために、次のコードをお使いください。：
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - 上 iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - 下
アウトサイドバー処理のブロックが例として挙げられます。例えば、この場合には使用できます。
Zigzag2 R
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7762
