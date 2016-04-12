無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Heiken_Ashi_Ma 20 - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Raff
インディケータHeiken_Ashi_Ma 20
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8045
