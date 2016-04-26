Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DinapoliTarget_Malay - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 787
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Trader Guerreiro fxfariz a.k.a
Uma versão modificada do indicador DinapoliTargets.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8029
SUPRES MultiFrame
The indicator draws levels interestingly, especially on the smaller timeframes.FN Signal
Indicador FN Signal.
ZigZag Pointer
The indicator is similar to ASCTrend, in my opinion it is even better. Works by the system: High - Low.dayHL_Average
The indicator plots levels based on the previous days.