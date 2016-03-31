コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Color Stochastic - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2296
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: mladen

インディケータColor Stochastic


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7976

Envelopes, Env Envelopes, Env

エンベロープ は２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。

Chaikin's Volatility (2 lines) Chaikin's Volatility (2 lines)

インディケータ Chaikin's Volatility (2本線)

Stoch Crossing Stoch Crossing

インディケータStoch CrossingEMA-Crossover_Signalの修正版です。ストキャスティックスをベースにしています。

RSIOMA_v2 RSIOMA_v2

インディケータRSIOMA_v2