Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF-Dinapoli_Target - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5025
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: mishanya
Индикатор MTF-Dinapoli_Target. Работает вместе с DinapoliTargets.
Индикатор MTF-Dinapoli_Target. Работает вместе с DinapoliTargets.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7938
GMacd_Signals
Индикатор GMacd_Signals. Подойдет в качестве фильтра.MTF_4TF_Supertrend_BarM
Индикатор MTF_4TF_Supertrend_BarM. Работает вместе с SuperTrend и пользуется сигналами CCI.
OverLay Chart
Overlay two or more charts on the same window.Synergy Signals [v2]
Индикатор Synergy Signals [v2].