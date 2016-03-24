コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Awesome Oscillator, AO - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1805
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ビル・ウィリアムズによるオーサムオシレーター（英：Awesome Oscillator,AO）は、5期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）から34期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）を引いたものです。

Awesome Oscillator, AO

このインディケータは、その時の相場の動きの状況を明確に示します。

買いシグナル

【ソーサー】

バーチャートがゼロラインより上で発生する唯一の買いシグナルです。以下にご注意ください。

  • ソーサー・シグナルは、バーチャートが下向きから上向きに反転した場合に発生します。2番目の列が1番目の列より低くて、赤色です。3番目の列が2番目の列より高くて、緑色です。

  • ソーサー・シグナルの形成には、バーチャートに少なくとも3つの列が必要です。

ソーサー・シグナルを利用するには、すべてのAwesome Oscillatorの列がゼロライン以上でなければなりません。

【ゼロラインとの交差】

この買いシグナルは、バーチャートがマイナスからプラスに転じた場合に形成されます。ただし：

  • ゼロラインとの交差を形成するのに必要な列は2つだけです。

  • 最初の列はゼロラインより下で、2番目の列はゼロラインを上抜します（マイナスからプラスに転じる）。

  • 買いシグナルと売りシグナルの同時形成は不可能です。

【2つのピーク】

バーチャートがゼロラインより下で発生する唯一の買いシグナルです。以下にご注意ください。


  • ゼロラインより下で下向きにピークが生じた （最も低い安値） 後に、それより上で （絶対値は前より小さくて、ゼロラインにより近い負の数） もう一度下向きにピークが生じた場合に形成されます。

  • バーチャートは、2つのピークの間でゼロライン以下でなければなりません。バーチャートがピークの間でゼロラインを上抜すると、この買いシグナルは不可能です。しかし、ゼロラインとの交差という買いシグナルが形成されます。

  • それぞれの新しいピークは前のピークより高くなります（絶対値は前より小さくて、ゼロラインにより近い負の数）。

  • 前のピークより高いピーク（ゼロラインに近い）が形成され、バーチャートがゼロラインを上抜しなければ、追加の買いシグナルが形成されます。

売りシグナル

Awesome Oscillatorによる売りシグナルは、買いシグナルと同様に形成されます。ソーサー・シグナルは逆で、ゼロ以下になります。ゼロラインとの交差は減少しており、最初の列はゼロ以上で、2番目の列はゼロ以下です。2つのピーク・シグナルは、ゼロラインより上で、逆になります。

計算:

Awesome Oscillatorは、5期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）から34期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）を引いたものです。

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2


AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)

ここで:

  • MEDIAN PRICE — 中央値
  • HIGH — 高値
  • LOW — 安値
  • SMA — 単純移動平均


インジケーターの詳細

Awesome Oscillatorの詳細は、「Awesome Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7813

NR4ID ATR NR4ID ATR

インディケータNR4ID-ATR

Average True Range, ATR Average True Range, ATR

Average True Range (英：Average True Range,ATR)は、相場のボラティリティを測るインジケーターです。

MultiStrend MultiStrend

インディケータMultiStrendインディケータSupertrendとともにだけ動作します。

Supertrend Supertrend

インディケータSupertrendは、「買い」と「売り」を異なった色でハイライトします。