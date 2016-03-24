私たちのファンページに参加してください
Awesome Oscillator, AO - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1805
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
ビル・ウィリアムズによるオーサムオシレーター（英：Awesome Oscillator,AO）は、5期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）から34期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）を引いたものです。
Awesome Oscillator, AO
このインディケータは、その時の相場の動きの状況を明確に示します。
買いシグナル【ソーサー】
バーチャートがゼロラインより上で発生する唯一の買いシグナルです。以下にご注意ください。
ソーサー・シグナルは、バーチャートが下向きから上向きに反転した場合に発生します。2番目の列が1番目の列より低くて、赤色です。3番目の列が2番目の列より高くて、緑色です。
ソーサー・シグナルの形成には、バーチャートに少なくとも3つの列が必要です。
ソーサー・シグナルを利用するには、すべてのAwesome Oscillatorの列がゼロライン以上でなければなりません。
この買いシグナルは、バーチャートがマイナスからプラスに転じた場合に形成されます。ただし：
ゼロラインとの交差を形成するのに必要な列は2つだけです。
最初の列はゼロラインより下で、2番目の列はゼロラインを上抜します（マイナスからプラスに転じる）。
買いシグナルと売りシグナルの同時形成は不可能です。
バーチャートがゼロラインより下で発生する唯一の買いシグナルです。以下にご注意ください。
ゼロラインより下で下向きにピークが生じた （最も低い安値） 後に、それより上で （絶対値は前より小さくて、ゼロラインにより近い負の数） もう一度下向きにピークが生じた場合に形成されます。
バーチャートは、2つのピークの間でゼロライン以下でなければなりません。バーチャートがピークの間でゼロラインを上抜すると、この買いシグナルは不可能です。しかし、ゼロラインとの交差という買いシグナルが形成されます。
それぞれの新しいピークは前のピークより高くなります（絶対値は前より小さくて、ゼロラインにより近い負の数）。
前のピークより高いピーク（ゼロラインに近い）が形成され、バーチャートがゼロラインを上抜しなければ、追加の買いシグナルが形成されます。
売りシグナル
Awesome Oscillatorによる売りシグナルは、買いシグナルと同様に形成されます。ソーサー・シグナルは逆で、ゼロ以下になります。ゼロラインとの交差は減少しており、最初の列はゼロ以上で、2番目の列はゼロ以下です。2つのピーク・シグナルは、ゼロラインより上で、逆になります。
計算:
Awesome Oscillatorは、5期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）から34期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）を引いたものです。
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
ここで:
- MEDIAN PRICE — 中央値
- HIGH — 高値
- LOW — 安値
- SMA — 単純移動平均
インジケーターの詳細
Awesome Oscillatorの詳細は、「Awesome Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
