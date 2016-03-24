ビル・ウィリアムズによるオーサムオシレーター（英：Awesome Oscillator,AO）は、5期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）から34期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）を引いたものです。



Awesome Oscillator, AO



このインディケータは、その時の相場の動きの状況を明確に示します。

買いシグナル

バーチャートがゼロラインより上で発生する唯一の買いシグナルです。以下にご注意ください。



ソーサー・シグナルは、バーチャートが下向きから上向きに反転した場合に発生します。2番目の列が1番目の列より低くて、赤色です。3番目の列が2番目の列より高くて、緑色です。



ソーサー・シグナルの形成には、バーチャートに少なくとも3つの列が必要です。

ソーサー・シグナルを利用するには、すべてのAwesome Oscillatorの列がゼロライン以上でなければなりません。

この買いシグナルは、バーチャートがマイナスからプラスに転じた場合に形成されます。ただし：



ゼロラインとの交差を形成するのに必要な列は2つだけです。



最初の列はゼロラインより下で、2番目の列はゼロラインを上抜します（マイナスからプラスに転じる）。



買いシグナルと売りシグナルの同時形成は不可能です。



バーチャートがゼロラインより下で発生する唯一の買いシグナルです。以下にご注意ください。

ゼロラインより下で下向きにピークが生じた （最も低い安値） 後に、それより上で （絶対値は前より小さくて、ゼロラインにより近い負の数） もう一度下向きにピークが生じた場合に形成されます。



バーチャートは、2つのピークの間でゼロライン以下でなければなりません。バーチャートがピークの間でゼロラインを上抜すると、この買いシグナルは不可能です。しかし、ゼロラインとの交差という買いシグナルが形成されます。



それぞれの新しいピークは前のピークより高くなります（絶対値は前より小さくて、ゼロラインにより近い負の数）。



前のピークより高いピーク（ゼロラインに近い）が形成され、バーチャートがゼロラインを上抜しなければ、追加の買いシグナルが形成されます。



売りシグナル



Awesome Oscillatorによる売りシグナルは、買いシグナルと同様に形成されます。ソーサー・シグナルは逆で、ゼロ以下になります。ゼロラインとの交差は減少しており、最初の列はゼロ以上で、2番目の列はゼロ以下です。2つのピーク・シグナルは、ゼロラインより上で、逆になります。

計算:

Awesome Oscillatorは、5期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）から34期間の単純移動平均のバーの中央値（（高値+安値）／2）を引いたものです。



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)

ここで:

MEDIAN PRICE — 中央値

HIGH — 高値

LOW — 安値

SMA — 単純移動平均





インジケーターの詳細

Awesome Oscillatorの詳細は、「Awesome Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。