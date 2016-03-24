無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Res-Sup - MetaTrader 4のためのインディケータ
930
-
このインディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7794
