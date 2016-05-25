無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Serg153xo - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Serg153
このインディケータは、ブル優勢のローソク足とベア優勢のローソク足を異なった色でハイライトします。
このインディケータは、ブル優勢のローソク足とベア優勢のローソク足を異なった色でハイライトします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7783
