コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ang Autoch HL.v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1427
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: ANG3110

インディケータ Ang Autoch HL.v1。価格チャネルを表示します。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7784

Serg153xo Serg153xo

このインディケータは、ブル優勢のローソク足とベア優勢のローソク足を異なった色でハイライトします。

XOdiagram 1 XOdiagram 1

インディケータ XOdiagram 1。終値に基づいてダイアグラムの自動描画を実行します。

パラボリックSAR パラボリックSAR

パラボリックSAR (英：Parabolic SAR) は、トレンド相場を分析するために開発されたインジケーターです。

Universal_1.64 Universal_1.64

Universal_1.64というエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。