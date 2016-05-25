無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XOdiagram 1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: 4ebur
インディケータ XOdiagram 1。終値に基づいてダイアグラムの自動描画を実行します。
BoxSize - ボックスの幅
ReversalBox - 反転のために必要なボックスの数
Candles - 計算される足の本数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7782
