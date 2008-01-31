CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Serg153xo - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
4653
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Serg153

Индикатор окрашивает восходящие и нисходящие свечи.


Универсал_1.64 Универсал_1.64

Советнкик Универсал_1.64. Имеет множество настроек.

RoundPriceExp RoundPriceExp

Индикатор RoundPriceExp.

XOdiagram 1 XOdiagram 1

Индикатор XOdiagram 1. Рисует диаграммы Х0 по ценам закрытия.

At_Itp(t)Env At_Itp(t)Env

Индикатор at_Itp(t)Env.