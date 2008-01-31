Смотри, как бесплатно скачать роботов
XOdiagram 1 - индикатор для MetaTrader 4
- 4000
Автор: 4ebur
Индикатор XOdiagram 1. Рисует диаграммы Х0 по ценам закрытия.
BoxSize - размер бокса в пунктах
ReversalBox - кол-во боксов для разворота
Candles - кол-во свечей для подсчета
