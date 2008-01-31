CodeBaseРазделы
Индикаторы

XOdiagram 1 - индикатор для MetaTrader 4

4000
(15)
Автор: 4ebur

Индикатор XOdiagram 1. Рисует диаграммы Х0 по ценам закрытия.


Входные параметры:


BoxSize - размер бокса в пунктах
ReversalBox - кол-во боксов для разворота
Candles - кол-во свечей для подсчета



