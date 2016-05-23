Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XOdiagram 1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1104
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: 4ebur
Der XOdiagram 1 Indikator. Er zeigt die Х0 Charts der Schlusskurse.
BoxSize - Größe der Box in Points
ReversalBox - die Anzahl der Boxen für eine Umkehrung
Candles - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung
Der XOdiagram 1 Indikator. Er zeigt die Х0 Charts der Schlusskurse.
Eingabe Parameter:
BoxSize - Größe der Box in Points
ReversalBox - die Anzahl der Boxen für eine Umkehrung
Candles - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7782
Momentum
Der Momentum-Indikator misst die Veränderung des Preises eines Symbols über einen bestimmten Zeitraum.Buy Percent
Das Skript öffnet eine KAUF-Position mit dem Volumen des Prozentsatzes des maximal erlaubten Volumens.
Serg153xo
Der Indikator zeichnet farbig steigende und fallende Kerzen.Ang Autoch HL.v1
Die Ang Autoch HL.v1-Indikator. Zeichnet einen Kanal.