CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XOdiagram 1 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1104
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: 4ebur

Der XOdiagram 1 Indikator. Er zeigt die Х0 Charts der Schlusskurse.


Eingabe Parameter:


BoxSize - Größe der Box in Points
ReversalBox - die Anzahl der Boxen für eine Umkehrung
Candles - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7782

Momentum Momentum

Der Momentum-Indikator misst die Veränderung des Preises eines Symbols über einen bestimmten Zeitraum.

Buy Percent Buy Percent

Das Skript öffnet eine KAUF-Position mit dem Volumen des Prozentsatzes des maximal erlaubten Volumens.

Serg153xo Serg153xo

Der Indikator zeichnet farbig steigende und fallende Kerzen.

Ang Autoch HL.v1 Ang Autoch HL.v1

Die Ang Autoch HL.v1-Indikator. Zeichnet einen Kanal.