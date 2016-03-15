コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Breadandbutter2 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
657
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Ron Thompson

エキスパートアドバイザbreadandbutter2。ADXMAインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7710

Bronze Warrioir01 Bronze Warrioir01

エキスパートアドバイザBronze Warrioir01。インディケータDayImpulsをベースにしたEAです。

Currencyprofits_01.1 Currencyprofits_01.1

エキスパートアドバイザCurrencyprofits_01.1

Bad Orders Bad Orders

エキスパートアドバイザBadOrders。簡単なEAですね。

5_8 MACross 5_8 MACross

エキスパートアドバイザ5_8 MACross。インディケータMAをベースにしたエキスパートアドバイザです。