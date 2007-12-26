CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breadandbutter2 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3828
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ron Thompson

Советник breadandbutter2. Опирается на индикаторы ADX и MA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7710

Currencyprofits_01.1 Currencyprofits_01.1

Советник Currencyprofits_01.1

Bronze Warrioir01 Bronze Warrioir01

Советник Bronze Warrioir01. Использует индикатор DayImpuls.

Bad Orders Bad Orders

Советник BadOrders. Простенький советник.

5_8 MACross 5_8 MACross

Советник 5_8 MACross. Пользуется индикатором MA.