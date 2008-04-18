CodeBaseSections
Experts

Breadandbutter2 - expert for MetaTrader 4

Views:
5076
Rating:
(3)
Published:
Updated:
Author: Ron Thompson

Adviser breadandbutter2. Leans on Indikators ADX and MA.


