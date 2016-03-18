Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Breadandbutter2 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 652
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7710
Res-Sup
Der Indikator zeigt den KanalRoundPriceExp
RoundPriceExp Indikator.
To pump over all quotations.
Das Skript lädt alle Notierungen herunter.Strength Arrow
This is an indicator which totally based on RSI. The reason to amend this indicator is knowing the strength of a currency.