Expert Advisors

Breadandbutter2 - Experte für den MetaTrader 4

Urheber: Ron Thompson

Advisor breadandbutter2. Stützt sich auf die Indikatoren ADX und MA.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7710

