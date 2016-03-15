コードベースセクション
エキスパート

Bronze Warrioir01 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
制作者: suffic369

エキスパートアドバイザBronze Warrioir01。インディケータDayImpulsをベースにしたEAです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7709

