EA

Varmovavg_v0011 - MetaTrader 4EA

作者: Balidev for Darma

它使用了 VMA - ЕMA, 即自动根据市场波动性调整平滑百分数。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7594

Wss_trader Wss_trader

Wss_trader EA交易。大家推荐把交易时间(trading hours)设为 7-17, 移动止损(trailing)设为 60, 网格(metrics) 设为 36，还有把回顾(look back)设为2个月。

Zs1 Zs1

我开发的一个曾在论坛上讨论了多次的EA交易。

把净值图应用到图表 把净值图应用到图表

基于市场设定文件的净值指标示例

MartingailExpert MartingailExpert

本EA交易使用H4时段上的随机震荡指标值来建立仓位，之后会根据马丁格尔原则进行运作。