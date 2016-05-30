请观看如何免费下载自动交易
作者: Balidev for Darma
它使用了 VMA - ЕMA, 即自动根据市场波动性调整平滑百分数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7594
Wss_trader
Wss_trader EA交易。大家推荐把交易时间(trading hours)设为 7-17, 移动止损(trailing)设为 60, 网格(metrics) 设为 36，还有把回顾(look back)设为2个月。Zs1
我开发的一个曾在论坛上讨论了多次的EA交易。
把净值图应用到图表
基于市场设定文件的净值指标示例MartingailExpert
本EA交易使用H4时段上的随机震荡指标值来建立仓位，之后会根据马丁格尔原则进行运作。