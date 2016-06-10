コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JCFBaux - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
931
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Weld

モメンタムのシリーズから成るオシレータ。

この指標は元々MQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

JCFBaux指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/760

