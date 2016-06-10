無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JCFBaux - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 931
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Weld
モメンタムのシリーズから成るオシレータ。
この指標は元々MQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/760
JBrainTrend1Stop
この指標は決済逆指値ラインを予備価格の時系列平滑を持ったBrainTrend1取引システムのデータによって構築します。FlatTrend2
トレンドの動力と方向を指定するための最も簡単なシグナル指標。
ColorStdDev
標準偏差に基づいた視覚的に最も便利なトレンド動力指標。KalmanFilter
この指標は、トレンドラインの評価を可能にする高速適応ラインを表示します。