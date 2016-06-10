コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JBrainTrend1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
予備的な価格の時系列平滑を備える人気高いBrainTrend1取引システムのトレンド指標。

多くのトレーダーが、多くの偽シグナルを発生する標準的なBrainTrend1（BT1）の使用において難かしさを経験しました。この問題を解決するために、フィルタが使用され、追加の指標をもつチャートを読み込む必要がありました。この指標では、この問題が指標の算出に使用される価格の時系列のJMA平滑化の助けを借りて解決されます。

その結果、それはより安定したものとなっています。JMA平滑化は偽シグナルをかなり少なくすることができます。このような間隔は、システムによって平坦なものとして知覚されています。市場のボラティリティに対するシステム感度は現在、「Length_」パラメータで管理することができます。従来のBT1と比較して、この新しい指標はより信頼性の高いシステムで、トレンド追跡システムと呼ぶことができます。

コンパイルされたJMA.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。

JBrainTrend1指標

TrendManager TrendManager

現在の価格の動きの方向と動力を示すビジュアルトレンド指標。

ColorXWPR ColorXWPR

ラリーウィリアムズパーセントレンジの強化版。

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのシグナル指標。

FlatTrend2 FlatTrend2

トレンドの動力と方向を指定するための最も簡単なシグナル指標。